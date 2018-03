El ídolo boquense Carlos Tevez consideró que los errores propios fueron determinantes para la derrota que sufrió Boca ante River en Mendoza por 2-0, en la final de la Supercopa Argentina.



"Perder este partido da bronca a todos. No hay excusas, se dio así, ganaron y son campeones, pero quizá lo que más duele es que perdimos por dos errores nuestros. Pensando a futuro, no nos puede volver a pasar", analizó el "Apache" Tevez en diálogo con los medios de prensa que cubrieron la final en tierra cuyana.



Tevez indicó que no recuerda ninguna jugada en favor de River y consideró que en el mejor momento de Boca el arquero Franco Armani sacó dos o tres pelotas con destino de gol.

"Armani sacó dos o tres pelotas muy buenas, en el segundo tiempo se mejoró y hasta podíamos empatarles el partido, pero en el mejor momento de Boca nos hacen el segundo gol", subrayó Tevez.



Boca, líder de la Superliga con 46 puntos, ocho más que su único escolta, Talleres de Córdoba (38), volverá a entrenar alrededor de las 12.30 en ’La Bombonera’ con miras a su próximo compromiso, que será el domingo a las 17.45 como visitante de Atlético de Tucumán.