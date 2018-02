Carlos Tevez había declarado que estaba decidido a complicarle el trabajo a Jorge Sampaoli y a hacerlo dudar de su convocatoria a la Selección. El domingo pasado, un rato después de que el Apache convirtiera en el empate de Boca ante San Lorenzo, Lautaro Martínez se despachó con tres tantos en la goleada de Racing a Huracán y se puso en boca de todos para tener su lugar en el Mundial.

"Hoy ponemos a Lautaro Martínez y la semana pasada no tocó la pelota ante Unión. De local, la rompió, hizo tres goles y ya está en el Mundial… A veces no entiendo". El referente xeneize aclaró que "el pibe la rompe", pero exigió calma: "Uno tiene que tener nivel parejo para poner en duda al técnico".

"Tenés que llevar hombres al Mundial; se gana con hombres, gente que va al frente en todas y que tiene experiencia en mundiales. Es una guerra que tenés que ganar".

Además, reveló que no tuvo diálogo con Sampaoli cuando el estratega nacional visitó el entrenamiento de Boca.

Repercusiones

Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo hace 40 años con el seleccionado argentino, indicó que “le molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos” en alusión a las declaraciones de Carlos Tevez cuando aseguró que a la Copa del Mundo debían ir los jugadores de mayor experiencia, ante una consulta por el jugador del momento, el goleador de Racing Lautaro Martínez.

"No tengo nada en contra de Tevez, pero me molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos. Me parece que (Jorge) Sampaoli sabe lo que tiene que hacer”, respondió Luque.