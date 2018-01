Diego Schwartzman tuvo que batallar durante varias horas para vencer al serbio Lusan Dajovic y así acceder a la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. La victoria del Peque fue por 2-6, 6-3, 5-6, 6-4 y 11-9. Como muestra el marcador, el partido mostró distintos estados de animo de los tenistas, que llegaron agotados al final.



El último set se extendió más de lo pensado, en una batalla sin igual que dejó maravillados a todo el público que se encontraba en Melbourne, entre los que se destacaron varios argentinos que alentaron al Peque en los momentos claves. El temperamento del porteño prevaleció sobre el del europeo y así se quedó con el partido.



Pero no todas fueron buenas noticias para los argentinos, ya que Federico Delbonis no hizo pie en su presentación y cayó sin atenuantes frente al luxemburgués Gilles Muller, quien lo derrotó por 7-5, 6-4 y 6-3. Por su parte, el uruguayo Pablo Cuevas se clasificó tras vencer al ruso Mikhail Youzhny en tres sets, 7-6 (9/7), 6-3, 7-5. El tenista charrúa de 32 años afrontará en la segunda ronda al estadounidense Ryan Harrison, número 47 del mundo.



Otros resultados



Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR) derrotó a Andreas Haider-Maurer (AUT) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Matthew Ebden (AUS) a John Isner (USA/N.16) 6-4, 3-6, 6-3, 6-3

Pablo Carreño-Busta (ESP/N.10) a Jason Kubler (AUS) 7-5, 4-6, 7-5, 6-1

Pablo Cuevas (URU/N.31) a Mikhail Youzhny (RUS) 7-6 (9/7), 6-3, 7-5

Ryan Harrison (USA) a Dudi Sela (ISR) 6-3, 5-7, 3-6, 7-5, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.3) a Dennis Novak (AUT) 6-3, 6-2, 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.30) a David Ferrer (ESP) 7-5, 6-7 (6/8), 6-2, 6-7 (6/8), 6-2

Viktor Troicki (SRB) a Alex Bolt (AUS) 6-7 (2/7), 4-6, 6-2, 6-3, 6-4

Denis Shapovalov (CAN) a Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-1, 6-3, 7-6 (7/5)

Kyle Edmund (GBR) a Kevin Anderson (RSA/N.11) 6-7 (4/7), 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Denis Istomin (UZB) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-2, 6-1, 5-7, 7-6 (7/3)

Yoshihito Nishioka (JPN) a Philipp Kohlschreiber (GER/N.27) 6-3, 2-6, 6-0, 1-6, 6-2

Andreas Seppi (ITA) a Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-4, 6-2, 6-2