Por Horacio Pascuariello

@cronicapesca

Una gran expectativa que corto el aire se apodero de los miles de espectadores presentes frente al riacho Goya este último sábado cuando los ojos de la observadora del Guinness World Records, la jueza Natalia Rodríguez Talero comenzaron a leer el paso de las 1153 embarcaciones en la largada de la 43° Fiesta Nacional del Surubí.

De esta forma la partida de lanchas más representativa de la pesca deportiva del continente fue evaluada para pasar a los anales de la historia mundial como un evento único en su categoría, rubro que a la postre no pudo lograr, debido a que una de las reglas consistía en que el desfile se lleve a cabo de forma continua y sin espacios entre los participantes.

Tras la primera tentativa oficial, se verificó, que al finalizar el paso de los botes con motores de distintas cilindradas existieron baches que interrumpieron la armonía que la organización requería, detalle que se tendrá en cuenta para el próximo intento, en la edición 2019. Este evento de nivel internacional que marca con una fuerte identidad a los Correntinos se realizo entre el 23 y el 29 de abril en la localidad de Goya, dentro de un marco estupendo en lo climático y lo organizativo.

Toda una ciudad se puso en movimiento para recibir a los turistas que aprovechando el fin de semana largo visitaron el impresionante predio Costa Surubí para disfrutar de una amplia muestra de productos regionales y una grilla de shows musicales que incluyo artistas de primer nivel como los Alonsitos, Marama, Luciano Pereyra y Los Palmeras entre otros. El certamen dio comienzo el sábado a las 17 horas y finalizo el domingo a las 8, dentro de una cancha de 100 kilómetros de extensión con un pique estupendo y registros inéditos en las estadísticas históricas de este concurso dándole un gran trabajo al equipo de fiscales que hasta último momento tuvieron que moverse en distintos sectores.

Las zonas que mejores resultados dieron, fueron la 14 con 78 piezas, y la 15 con 62 piezas, totalizando en sumatoria de todas las zonas 451 capturas fiscalizadas y devueltas a su medio, mostrando un avance en la calidad de reproducción del surubí y a la vez en el cuidado del ámbito.

La colorida y alegre cena para más de 4000 personas comenzó con la característica bienvenida de la voz de Carlos Gómez Muñoz y el emocionante chámame, himno de esta fiesta, interpretado por el diputado y cantautor Oscar Macias desatando una interminable seguidillas de sapucai por parte de los equipos presentes.

Mientras en los festejos y abrazos se mezclaban funcionarios, pescadores y amigos de distintos puntos del país que esperan este evento para reencontrase, comenzó la entrega de premios consagrándose campeones en sumatoria de puntos el equipo Surubí Team de Villa Rosario, provincia de Entre Ríos.

Sus integrantes, Néstor Antonio Molo, Néstor Javier Borgo y Juan Carlos Capeletti representaron a la peña El Boguero y capturaron 6 piezas (de 109, 105, 93, 80, 77 y 60 centímetros), sumando 102,40 puntos. Mientras tanto en la categoría pieza mayor Gabriel Zorat, de Reconquista (Santa Fe) accedió al podio al capturar un surubí de 1.32 metros longitud, quien compitió en el equipo 395 junto a Federico Schneider y Santiago Godeas, representando a la peña Atlético y Tiro. Agradecemos a la Comisión Municipal de Pesca la invitación.

El Pique

Ríos

La Paz. Semana completa de pesca con muy buen pique, dorados de todos los tamaños, lindos cachorros y mucha variada, sobre todo chafalote, manduvas, pico de pato, manguruyúes, patíes, armados y bogas. Se pescó en todas las modalidades, sobre todo con carnada viva y señuelos. El río está bajando lentamente, en los 4,48 mts. el agua aclarándose en lo 26º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Leo Cantalupi nos comenta que en una bajada por el rio Corriente logro muchos doradillos y una pesca variada espectacular. Por la zona de Bella Vista el rio Paraná esta estable lo cual permite la pesca de dorados en distintas modalidades y también pacúes.

Esquina. Por Juan Marcos Palma. Hacia el norte es donde damos con dorados de mejor tamaño en el arroyo Aguara y luego en las lagunas del Aguaysalito para arriba. También se da una entretenida pesca de bogas llegando al atardecer. En cuanto el pacú logramos 11 capturas hasta las 13 horas cuando el pique se cortó por completo, tal vez debido al intenso calor. A la tarde del día siguiente nos dedicamos al dorado con lindas capturas de ejemplares que rondaban los 5 kilos y un Surubí capturado por Juan Carlos que pesó 9,400 kg, pesca y devolución. Se destacó una boga enorme de 5,300kg.

Goya. Esta semana es nota central debido a la realización de su fiesta nacional del surubí la cual dejo un saldo excepcional en cuanto al pique de esta especie ya que se registraron 450 capturas y una pieza de 1 metro 32 centímetros que fue la ganadora en pieza mayor con morena o cascarudo como carnada.

Reconquista. Los pacúes siguen a pleno en la zona, se pueden capturar de distintas maneras, o sea tanto en la modalidad al golpe como anclado, usando como carnada frutas, salamin, o masa . Los dorados están muy activos con artificiales, al golpe o haciendo trolling en los arroyos y lagunas. Los surubíes recién se empezaron a mover, se pueden sacar varios por jornadas mayormente con carnada viva, hay que buscarlos en la profundidad. La variada sigue siendo muy buena como de costumbre.

Rosario. Por Lucas Santagelo. Pasó un nuevo fin de semana largo en donde el protagonista principal fue el clima. Con pronósticos muy erráticos, sábado y domingo con amenaza de lluvia, que finalmente no cayó una gota, no así lunes y martes, donde la llovizna y el viento fueron una constante durante toda la jornada.

A pesar de esto, pudimos dar con los dorados, que son cada vez de mejores portes, el agua está con una notable transparencia, lo que da mucha intensidad en el pique que nos asegura una muy buena jornada de pesca. Qué decir del chafalote, que no se quiere ir, y no sólo eso, sino que los portes son impresionantes. En Rosario hay pesca, hay buena pesca, hay calidad y muy buen tamaño.

Chaco. Por Daniel Quinteros.Hay dorados en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay sobre el banco, y además muy buena presencia de juveniles, a los cuales se debe respetar la medida si se los quiere extraer. Estos doradillos debe ser entre 75/90 centímetros, se dan en cantidad, también en la zonas de fondo de piedra siguen las sorpresas, como surubíes que toman señuelos. En la zona de Derqui salen surubíes y pacúes. En cuanto a la variada se da de costa, y uno de los lugares más rendidores es la Isla del Cerrito, y aguas abajo sobre guascara.

Rio de la Plata. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan y Berisso por Emir Richardi. Transitamos una semana algo compleja con temperaturas algo cálidas cargadas de mucha humedad y de lluvias, sin embargo en estas últimas 24 horas tuvimos gracias a que los vientos estuvieron soplando tanto del sector sur como sudeste una pequeña baja en la temperatura mínima que trajo como consecuencia no solo agua algo fresca sino también volcó algo de pejerreyes a nuestra querida región., en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron en su modalidad de flote algunos pejerreyes de medianitos a chicos con línea en movimiento como con la propia línea volcadora, a fondo en materia de pejerrey poco y nada, algunas boguitas y variada de cuero, en lo que concierne a los espigones del Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido por demás floja con muy pocas especies extraídas a flote con línea en movimiento, se rescataron lindos ejemplares de bagres blancos y amarillos en su modalidad de fondo encarnando con lombriz, se registraron algunas pocas carpas de buen peso tanto con maíz como con masa, también algunas bogas , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval e Isla Paulino en materia de pejerrey mejoro notablemente en estas últimas 24 horas con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente u garete y con la propia línea volcadora, la calidad de los mismos en su mayoría medianos y chicos, a fondo completamente nula con solo extracciones de boguitas y variada de piel, se dio algún que otro dorado con boyon y bajada de acero encarnado con bagre amarillo.

En las propias costas y de murallón en Punta Lara estuvo mi compañero y corresponsal Lucas Holowko que señalo que durante la jornada del martes 1 de mayo se extrajeron en su modalidad de flote pejerreyes medianos y chicos como así también algunos pocos matungos de pejerreyes en su modalidad de fondo encarnando con mojarra viva o salada.