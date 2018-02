Unión y Colón empataron por 1-1 en el estadio 15 de Abril, en la 53ta. edición del clásico santafesino, en el marco de la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El delantero Javier Correa (41m. PT) adelantó al visitante, pero el defensor Guillermo Ortíz (33m. ST), en su propia valla, igualó el trámite en favor del local.

Con este resultado, Unión y Colón cuentan con 27 unidades en la tabla de posiciones y continúan en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Unión y Colón se mostraron similares en cancha, ya que salieron a cuidar mucho el arco propio y a meter pierna fuerte, por lo que prácticamente no pisaron el área rival y los arqueros se convirtieron en espectadores de lujos dentro del campo.

Sin embargo, Javier Correa sorprendió al fondo local y venció la pobre resistencia del guardameta Nereo Fernández, con un remate al primer palo.

Unión cambió la forma de juego en el complemento, se hizo cargo de la posesión de la pelota y atacó con varios jugadores, liderado por el ingresado Rodrigo 'Droopy' Gómez. Por su lado, Colón se encargó de mantener el orden con dos líneas de cuatro y se dedicó solamente a resguardar la zona defensiva, sobre todo a partir de la entrada de Adrián Bastía en lugar del enganche Alan Ruiz (11m.).

Justamente, Unión consiguió el empate en el cierre, cuando Damián Martínez desbordó y tiró un centro que el defensor 'sabalero' Guillermo Ortíz terminó metiéndola en su propio arco.

Unión comanda el historial en Primera División con 15 victorias (54 goles a favor), 13 derrotas (51 tantos en contra) y 25 empates.

En la próxima fecha, Colón recibirá a Huracán y Unión visitará a San Lorenzo de Almagro.



-Síntesis-



Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Carol Madelón.

Colón de Santa Fe: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler; Alan Ruiz; Javier Correa y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.



Goles en el primer tiempo: 41m. Correa (C).

Goles en el segundo tiempo: 33m. Ortíz (U), en contra.

Cambios en el primer tiempo: 34m. Rodrigo Gómez por Zabala (U).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Adrián Bastía por Ruiz (C), 25m. Cristian Guanca por Correa (C) y 39m. Tomás Chancalay por Estigarribia (C).

Amonestados: Zabala, Gómez, Fragapane y Martínez (U). Ruiz, Fritzler, Ortíz y Conti (C).



Árbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Unión de Santa Fe.