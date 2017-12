Por Leonardo Schwarz

@Leo_Schwartz

Para colmo, los números (anteúltimo en los promedios) no son el único karma, ya que futbolísticamente tampoco brinda garantías que ilusionen con lograr el objetivo. Y en ese contexto desalentador apareció Sergio Rondina, histórico de la institución que no se sintió amedrentado con la tabla más temible de todas y llegó para darle una mano a un club que aprecia en demasía.

Por eso, en un mano a mano con Crónica, el Huevo contó sus sensaciones a los pocos días de haber arribado, sus anhelos para 2018 y su relación con los Grondona, entre otras cosas.

-¿Cómo te estás preparando?

-Estoy diagramando cómo va a ser la pretemporada, viendo partidos y terminando de conocer a algunos jugadores que integran el plantel. Quisiera que llegue el 3 de enero y ponerme a trabajar.

-¿Podés hacer una evaluación previa y ya pensar en refuerzos?

-No tengo mucho tiempo, 20 días después de dirigir mi primera práctica arranca el torneo. Sabemos que necesitamos dos o tres refuerzos, que van a depender de la economía del club. Estamos complicados, veremos también quiénes emigran y qué presupuesto hay para sumar caras nuevas.

-¿Por qué agarraste?

-El motivo es porque vuelvo a dirigir en Primera y en un club que me dio mucho. También el interés que me mostraron la dirigencia y los hinchas. Eso hizo que la decisión no fuera pensada. Vamos a ponerle el pecho para salvar a Arsenal. Pero eso no sólo dependerá de mí, sino también del compromiso de los jugadores, de los dirigentes y de los hinchas.

-¿Hablaste con los Grondona?

-Tengo una gran relación con los dos. Estuve reunido con Julito y hablamos continuamente; con Humbertito todavía no, pero seguramente lo haré. Confío plenamente en los jugadores que él eligió en su momento, porque no tengo dudas del ojo que tiene él. Espero que conmigo rindan lo que no pudieron dar con él y que se potencien.

-¿Te da miedo el descenso?

-No, para nada. Sé que -más allá de la situación complicada- todavía hay oxígeno en el respirador

y vamos a dar pelea. Pienso en positivo.

-Además vos sabés lo que es pelear la permanencia, ya lo hiciste como jugador...

-Sí, jugamos una promoción con San Miguel cuando era futbolista en Arsenal. Ahora tengo la responsabilidad de conducir, por eso tengo que estar tranquilo, necesitamos que las tormentas no nos hagan flaquear, ir partido a partido, sumar mucho y esperar cómo les va a los rivales que

están peleando por lo mismo. Pero, para poner en aprieto a los demás, tenemos que sumar mucho.

-¿Importan las formas para la adquisición de resultados?

-Una cosa es ser vistoso y otra efectivo. Nosotros tenemos que ser un equipo efectivo, ponernos el overol y si el partido permite jugar de galera y bastón, bienvenido sea. Pero Arsenal siempre se caracterizó por jugar con el overol puesto.

-¿Por qué cayó tanto Arsenal en los últimos años?

-Al no estar en el club, mucho análisis no puedo hacer, porque no conozco los pormenores. En mi caso viví 6 meses muy buenos con la clasificación a la Sudamericana, pero después el equipos se desarmó y no se reforzó a la altura de lo que requiere una Primera división.