Vélez venció este juves a Colón de Santa Fe por 1 a 0 como visitante, en la reanudación del partido correspondiente a la fecha 22 de la Superliga.



Mauro Zárate anotó el único gol a los 14 minutos del segundo tiempo, en un encuentro que tuvo dos etapas de 34 cada una tras la suspensión por los hechos de violencia sucedidos el sábado 7 de abril pasado.



Con este triunfo, Vélez sumó su cuarta victoria en fila y acumula 37 unidades, al tiempo que Colón se aleja de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, con sus 38 puntos.



El conjunto visitante se mostró más sólido y con la idea del 4-3-3 aceitada, al punto que le trajo varios dolores de cabezas con la buena labor de sus volantes externos y los atacantes.



De hecho, el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez tapó dos remates en la primera etapa para sostener el cero en su arco, aunque nada pudo hacer en el tiro libre de Zárate, que contó con un desvío clave en la barrera.



En la última fecha, Vélez recibirá a Argentinos y Colón visitará a Racing.

Síntesis

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Guillermo Ortíz, Germán Conti y Gonzalo Escobar; Mariano González, Adrián Bastía, Matías Fritzler, Cristian Bernardi y Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz.

DT: Eduardo Domínguez.



Vélez: Alan Aguerre; Gastón Díaz, Fabián Cubero, Joaquín Laso y Francisco Ortega; Lucas Robertone, Nicolás Domínguez y Santiago Cáseres; Matías Vargas, Mauro Zárate y Agustín Bouzat.

DT: Gabriel Heinze.

Goles en el segundo tiempo: 14m. Zárate (V).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Javier Correa por Cristian Bernardi (C), 17m. Leonardo Heredia por Adrián Bastía (C) y Rodrigo Salinas por Lucas Robertone (V), 24m. Tomás Chancalay por Mariano González (C), 29m. Nicolás Delgadillo por Matías Vargas (V).

Amonestados: Fritzler, Chancalay y González (C).

Incidencias: El partido tuvo dos etapas de 34 minutos en su reanudación tras la suspensión a los 22 del primer tiempo por un hecho de violencia.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (a puertas cerradas).