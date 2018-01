Vélez, con el debut oficial del entrenador, derrotó esta tarde a Defensa y Justicia 1 a 0, de visitante, con gol del delantero Luis Amarilla de penal (28m.PT), por la 13ra. fecha de la Superliga.Defensa lo buscó de todas las formas, pero se enfrentó a unexcepcional César Rigamonti, el arquero visitante, y a sus propias imprecisiones.El partido se jugó en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en Florencio Varela, y fue arbitrado por Patricio Lousteau. En Vélez no pudieron debutar los delanteros, porque no llegaron los transfers.En el primer tiempo controló y manejó mejor la pelota Vélez, que buscó desbordar por los costados, conpor derecha, junto apor izquierda, para asociarse aEl origen de los ataques los comandó. Así el equipo de Liniers llegó a los 17m. con una volea desde fuera del área de Domínguez, que rozó la base del palo izquierdo de, y a los 27m. un centro dedirigido al arco que sacó en la línea de cabezaDefensa intentó aprovechar contragolpes con desbordes depor derecha, la precisión de Ciro Rius y la puntería deLas situaciones que generó fueron a los 25m. con un centro por derecha de Rius a los pies de Márquez, que quedó mano a mano con Rigamonti y no pudo enganchar; y a los 31m. un pelotazo de Márquez que pegó en el palo derecho del arco de Vélez.La fallida defensa de Martínez, con infracción a Hernán De La Fuente, con posterior concreción del gol de penal de Amarilla a los 28m., inclinó la balanza a favor del equipo visitante.En la segunda etapa, se invirtieron los roles, el ingreso de Juan Cruz Kaprof le dio a Defensa la profundidad que no tuvo en la etapa inicial, generó varias situaciones y convirtió a Rigamonti en figura, primero a los 4m. y a los 7m. para tapar sendos cabezazos de Márquez, a los 10m. A un remate de Kaprof, a los 15m. a un disparo de Nicolás Fernández y a los 22m. a un mano a mano de Fernández que sacó en la líneaA los 45m. tuvo el empate Defensa con un pelotazo de Fabián Bordagaray que rozó el palo izquierdo del arco de Rigamonti.