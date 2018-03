Vélez, tras quedar dos goles en desventaja con un hombre menos, mostró orgullo y reacción para empatar finalmente con Estudiantes 3 a 3 en un emocionante partido que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers por la 21ra. fecha de la Superliga.

La victoria se encaminaba hacia La Plata por los goles de Mariano Pavone y el colombiano Juan Ferney Otero a los 13 y 37 minutos del primer tiempo cuando el local jugaba con diez por la expulsión del peruano Luis Abram (36m.).

No obstante, Vélez dio vuelta la historia con tantos de Rodrigo Salinas (42m.PT), Mauro Zárate (16m.ST) y Matías Vargas (21m.ST) pero no pudo sostener la diferencia y Estudiantes alcanzó la definitiva igualdad con un cabezazo de Facundo Sánchez a los 33 minutos de la parte final.

Vélez, que ganó apenas dos partidos de los nueve que lleva la era de Gabriel Heinze, sumó un punto para su objetivo de mejorar el promedio. El equipo cosechó su tercera igualdad consecutiva y se ubica 20mo. en la tabla con 24 unidades.