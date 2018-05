El polémico audio

La polémica se desató cuando el programa de radio "El Penalti", filtró un audio dedonde realizó fuertes declaraciones contra los dirigentes que toman las decisiones en el Barcelona , su ex equipo.Xavi hizo referencia a las últimas incorporaciones que no rindieron en el club catalán, por ejemplo,El actual futbolista del Al Sadd de Qatar, sostuvo: "El Madrid tienen un gen ganador y el Barça está dormido. Hace años que están dormidos. Hacen fichajes que dan pena. Los que deciden no tienen ni idea, no saben por dónde van y eso pasa factura".Luego siguió: "Al Madrid le ha ido todo de cara, es increíble. Jugadores lesionados:, los árbitros, penaltis. El jugador más importante del Liverpool que se lesiona. El portero del Liverpool la lía, el del Bayern también. Parece cosa de brujas, pero el tema es que el Barça se ha dormido"."Parece que el Barça va ganando títulos pero los otros van ganando Champions y parece que no vas haciendo nada", concluyó el tremendo audio que provocó la salida en los medios del jugador.Allí, confesó ser el autor de las declaraciones y remarcó la falta de ética por parte del medio radial porque difundieron el audio en el marco de un diálogo y no una entrevista.