Cómo el copiloto de rally corrige las notas después de la primera pasada por el tramo

Una curva puede quedar registrada como derecha 4, se cierra a 3, no cortar, 50 metros y rasante, aunque cada tripulación utiliza su propia escala de 1 a 6 o un sistema basado en marchas y ángulos. En un tramo de 20 kilómetros pueden aparecer 300, 400 o más indicaciones, por lo que el copiloto debe escribirlas con símbolos capaces de leerse varios segundos antes de cada maniobra. Si apostás en rally y seguís cada tramo de la competición, descargar la app de 1xBet permite revisar los mercados cómodamente desde el celular.

Al terminar ese primer recorrido, piloto y copiloto revisan dónde una nota resultó demasiado optimista, demasiado larga o insuficiente para explicar la secuencia real. Una izquierda 5 puede convertirse en 4 si exige levantar el acelerador, mientras una derecha 3 puede recibir añadidos como se abre, corta, bache, puente o peligro. También se corrigen distancias: un enlace anotado como 100 metros puede reducirse a 80 si la siguiente frenada aparece antes de lo esperado. Cuando el copiloto ajusta las notas para la segunda pasada, descargar la oficial app de 1xBet ayuda a seguir la carrera desde cualquier lugar.

Qué información se modifica después de comparar la nota con la carretera

La corrección más evidente afecta a la dificultad de la curva, porque el primer vistazo puede ocultar una salida estrecha, una inclinación negativa o un cierre situado detrás de árboles. También se revisa el ritmo de lectura, ya que 3 curvas enlazadas en 150 metros deben escucharse como una sola secuencia y no como instrucciones independientes. El piloto añade referencias sobre piedras, postes, cunetas, saltos y zonas donde cortar puede romper una rueda o desestabilizar el coche.

Las principales correcciones suelen concentrarse en elementos concretos:

Cambio de una curva 5 a 4 o de 3 a 2.

Distancias ajustadas de 100 a 80 o 50 metros.

Añadidos como se cierra, se abre, larga o doble vértice.

Avisos de no cortar por piedras, cunetas o taludes.

Corrección del ritmo para leer 2 o 3 indicaciones seguidas.

Señales de peligro reforzadas con 1, 2 o 3 marcas.

El copiloto no se limita a copiar lo que dice el piloto, porque también debe comprobar si podrá pronunciar toda la información antes de que el coche alcance el punto crítico. En competición, la velocidad puede ser aproximadamente 2 veces superior a la del reconocimiento, por lo que una llamada cómoda durante la primera pasada puede llegar demasiado tarde a ritmo real.

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