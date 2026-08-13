El que viste la Albiceleste, lo da todo (y más) en la cancha: momentos épicos de Messi con la Selección

Durante muchos años lo dejó todo en la cancha para ver a la Selección campeona; y fue después de varias finales y partidos disputados que logró cambiar definitivamente su legado internacional con una seguidilla de conquistas. Sus goles, asistencias y actuaciones decisivas no solo marcaron a generaciones de hinchas, sino que también tuvieron un impacto directo en el interés global por los partidos de Argentina. Por eso, quienes siguen las cuotas y las principales opciones de cada partido pueden consultar este sitio que cuenta con información y alternativas vinculadas al mundo de las apuestas deportivas, incluidos grandes eventos y competiciones internacionales.

En este artículo, daremos cuenta de algunos de los momentos que marcaron la historia futbolística del país con este grande como protagonista.

#1 Un crack: metiendo goles desde sus inicios

Aunque su debut oficial con la Selección Argentina se produjo en 2005, uno de los primeros grandes momentos de Lionel Messi con la Albiceleste llegó en la Copa América de 2007. Con apenas 20 años, el delantero ya dejaba ver algunas de las cualidades que marcarían su carrera. En las semifinales contra México, convirtió un gol memorable con una precisa definición por encima del arquero.

Argentina perdió la final ante Brasil, pero el torneo sirvió para confirmar que el joven delantero estaba destinado a convertirse en una de las grandes figuras de la historia de la Selección. Su trayectoria internacional ya incluía, además, importantes logros en las categorías juveniles:

Mundial Sub-20 de 2005: fue campeón y recibió el Balón de Oro y la Bota de Oro del torneo.

Juegos Olímpicos de Beijing 2008: ganó la medalla de oro con la Selección Argentina.





Sin embargo, el gran desafío todavía estaba pendiente: conquistar un título con la selección mayor.

#2 En 2014 lo dio todo... pero faltó un poquito más

El Mundial de Brasil 2014 representó uno de los capítulos más intensos de la carrera de Messi. Argentina avanzó hasta la final después de superar una serie de partidos muy exigentes y terminó enfrentando a Alemania en el estadio Maracaná. El encuentro se definió en el tiempo suplementario con un gol de Mario Götze. Argentina perdió 1-0, pero Messi fue elegido como el mejor jugador del torneo y recibió el Balón de Oro del Mundial.

La derrota profundizó la presión sobre el capitán, que en los años siguientes volvió a disputar finales de gran importancia. Las derrotas ante Chile en la Copa América 2015 y en la Copa América Centenario 2016 marcaron uno de los períodos más difíciles de su relación con la Selección.

#3 El primer gran título con la camiseta fue en el Maracaná

El 10 de julio de 2021 llegó uno de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino. En el estadio Maracaná, Argentina derrotó 1-0 a Brasil con un gol de Ángel Di María y se consagró campeón de la Copa América.

Para Messi, el título significó mucho más que un trofeo. Fue su primera conquista con la selección mayor y puso fin a una sequía de 28 años sin títulos importantes para la Albiceleste.

El capitán tuvo además una actuación individual extraordinaria durante el torneo: fue elegido mejor jugador, terminó como máximo goleador junto con Luis Díaz y lideró la tabla de asistencias. El triunfo modificó por completo el clima alrededor del equipo y convirtió a la Selección en una de las grandes protagonistas del mercado futbolístico internacional.

#4 Buenas señales que adelantaban un triunfo...

Un año después, Argentina enfrentó a Italia en la Finalissima, el duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 3-0 en Wembley y Messi volvió a ser una de las grandes figuras del partido.

Aunque la Finalissima no tuvo el mismo peso histórico que un Mundial, el resultado reforzó la percepción de que Argentina llegaba a Qatar 2022 como uno de los principales candidatos. Para las casas de apuestas, el rendimiento reciente, las rachas invictas y la presencia de jugadores decisivos son factores que suelen influir en la elaboración de cuotas y mercados previos a un torneo.

#5 Al fin llegó la revancha en Qatar 2022

El Mundial de Qatar fue, sin dudas, el capítulo más épico de Messi con la Selección Argentina. El torneo comenzó con una inesperada derrota ante Arabia Saudita, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó y avanzó hasta la final. Messi fue decisivo durante todo el recorrido y dejó su huella en distintas etapas del torneo:

Fase de grupos: marcó contra México y Polonia.

Octavos de final: convirtió ante Australia.

Cuartos de final: fue protagonista frente a Países Bajos, en un partido que Argentina ganó por penales.

Semifinal: anotó un penal contra Croacia y protagonizó una asistencia inolvidable para Julián Álvarez tras una espectacular jugada individual frente a Joško Gvardiol.





La final contra Francia fue una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales. Messi marcó dos goles, incluido el 3-2 en el tiempo suplementario, y Argentina terminó consagrándose campeona tras una dramática definición por penales. El triunfo permitió a Messi levantar finalmente la Copa del Mundo. Además, fue elegido Balón de Oro del torneo y estableció varios récords históricos, entre ellos convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y en el primero en registrar asistencias en cinco ediciones diferentes.

#6 Una buena racha: ¿qué pasó en la Copa América 2024?

La Selección Argentina volvió a conquistar la Copa América en 2024. En la final disputada en Miami, derrotó a Colombia por 1-0 en el tiempo suplementario gracias a un gol de Lautaro Martínez.

Messi no pudo completar el partido debido a una lesión, pero el título confirmó la continuidad de una generación que ya había conseguido los tres grandes trofeos de la era Scaloni : Copa América, Mundial y una nueva Copa América.

Con todo esto, cabe decir que la historia de Messi demuestra que las grandes figuras no solo transforman los partidos: también modifican la atención que generan. Sus momentos más épicos con Argentina se convirtieron en acontecimientos globales y ayudaron a consolidar a la Selección como uno de los equipos más seguidos del mundo. Para el mercado de apuestas deportivas, ese nivel de protagonismo se traduce en más interés, más volumen y una constante actualización de las probabilidades.

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