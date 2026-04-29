La Manada traslada sus combates al Chicago de los años 20, con cabaret, jazz y una puesta en escena digna de la gran pantalla

Yaguareté Arena es mucho más que una liga de combate. En apenas un año, el proyecto se convirtió en un gran fenómeno cultural en América Latina: más de 4 millones de seguidores, miles de millones de visualizaciones en redes sociales y una identidad propia que lo distingue de las promociones deportivas tradicionales.

Su mayor fortaleza está en la fusión de deporte, cultura visual y emoción en estado puro. Cada evento no se construye únicamente en torno a las peleas, sino también a la atmósfera: sedes únicas, escenografías cuidadosamente diseñadas, una narrativa sólida y una conexión muy cercana con el público. Este enfoque es lo que le permitió crecer rápidamente y trascender los límites de un evento deportivo convencional.

En el verano de 2025, Yaguareté Arena incorporó oficialmente como socio de apuestas a 1xBet, una compañía internacional con 18 años de trayectoria y alianzas con clubes como el FC Barcelona, el PSG y la Serie A de Italia. El acuerdo abarca cuatro grandes torneos en Argentina y Brasil, e incluye integraciones de marca, contenidos conjuntos y actividades especiales para los fanáticos.

Los dos primeros eventos de la temporada ya dejaron claro que Yaguareté no se ajusta a formatos conocidos, sino que traza su propio camino en el cruce entre los deportes de combate, el entretenimiento y la cultura mediática contemporánea.

La Manada 8: Underground

Buenos Aires · espíritu callejero auténtico · 24 peleas electrizantes

El primer torneo de la nueva temporada marcó un regreso a las raíces de La Manada. La Manada 8: Underground se llevó a cabo en una locación real en Buenos Aires: sin una arena tradicional, sin distancias innecesarias entre peleadores y público, y lejos de ser un espectáculo deportivo sin alma.

Con un formato cerrado, una estética de la vieja escuela y 24 combates con guantes de boxeo, el evento evocó el ambiente de un club de pelea clandestino. Sin sobrecarga de promoción, contó con una organización y un control profesionales. El público estuvo lo más cerca posible de la acción, viviendo cada giro casi en carne propia.

Este formato recordó por qué La Manada se convirtió en un fenómeno: no se trata solo del resultado, sino de la energía del momento. Yaguareté no solo construye una audiencia en torno al contenido, sino que crea una comunidad alrededor de una experiencia difícil de replicar.

La Manada 9: Gentlemen

Buenos Aires · atmósfera de los años 20 · 26 combates · más de 300 invitados

Si Underground giró en torno al instinto y al contacto directo, La Manada 9: Gentlemen se convirtió en lo opuesto: un espectáculo imponente inspirado en la estética estadounidense de los años 20.

Los organizadores recrearon el clima de la era de los gánsteres en Estados Unidos: una escenografía inmersiva, mesas alrededor del ring, cabaret, una banda de jazz en vivo e invitados vestidos de época. Más de 300 personas -entre público, peleadores y equipo- formaron parte de un mismo universo visual. En el exterior, la ambientación se extendió con 20 autos clásicos preparados especialmente para la ocasión.

En ese escenario se disputaron 26 peleas. Y fue justamente este contraste lo que hizo tan atractivo al torneo: combates brutales enmarcados en una estética histórica refinada. No se sintió como un simple decorado, ya que el formato capturó a la perfección el espíritu cultural de una época en la que el boxeo estaba ligado a clubes clandestinos, apuestas elevadas y noches privadas exclusivas.

Yaguareté trasladó ese espíritu al ecosistema actual con cámaras, redes sociales y millones de espectadores. Sin duda, se trata de un enfoque único dentro de la industria de los deportes de combate, en especial por su alto nivel de producción y atención al detalle.

Una temporada, dos mundos distintos

La Manada 8 y La Manada 9 mostraron dos caras de un mismo proyecto.

Por un lado, playas de estacionamiento, hormigón y energía callejera en estado puro. Por el otro, jazz, trajes a medida, autos clásicos y el ambiente de un club privado de los años 20. Y aun así, en ambos casos, la identidad de Yaguareté es inconfundible: audaz, vibrante y completamente distinta a los torneos de combate tradicionales.

La alianza entre Yaguareté Arena y 1xBet recién empieza a tomar forma. Los primeros eventos de la temporada ya dejaron la vara alta: el proyecto seguirá desarrollando un formato en el que el deporte no sea solo una competencia, sino también un verdadero acontecimiento cultural.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.