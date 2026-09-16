Previa de la fecha 9 del Clausura: pelea por la punta

La fecha 9 no terminará hasta el lunes, por lo que Instituto será el último equipo en salir a la cancha, y lo hará ya sabiendo los resultados de todos sus rivales directos. 1xBet repasa los partidos más interesantes del torneo.

30% de cashback semanal en 1xBet

Como recordatorio, tres equipos comparten el liderazgo de la Zona A con 16 puntos: Instituto, Gimnasia de Mendoza y Vélez Sarsfield. Los de Liniers todavía no perdieron en lo que va de esta temporada, aunque eso no les garantiza nada. Argentinos Juniors lidera la Zona B con 17 puntos, mientras Sarmiento y Gimnasia La Plata lo siguen de cerca con 15. Racing, por su parte, está último en la Zona B con cinco puntos.

Argentinos Juniors vs. Gimnasia La Plata

Domingo 13 de septiembre, 17:00 | TNT Sports | Zona B

Cuotas de 1xBet: triunfo local - 1.752; empate - 3.5; triunfo visitante - 5.09

La jornada del domingo comenzará con un duelo directo por la punta de la Zona B: el líder recibirá al tercero de la tabla. Argentinos se mantiene en lo más alto de la zona desde el comienzo, pero en la fecha 8 no pudo quebrar a Barracas Central y empató 0-0. El empate sin goles volvió a poner de manifiesto uno de los principales problemas del equipo de La Paternal en sus últimos partidos: la definición. Argentinos anotó tan solo tres goles en sus últimas cuatro presentaciones.

Gimnasia, por el contrario, no está teniendo problemas para convertir. Marcó dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos de Primera División, incluyendo su más reciente encuentro como local ante Tigre. Seguramente irá en busca de los tres puntos con el objetivo de quedar como único líder de la zona.

Huracán vs. Racing

Domingo 13 de septiembre, 21:30 | TNT Sports | Zona B

Cuotas de 1xBet: triunfo local - 2.67; empate - 2.811; triunfo visitante - 3.095

Racing sigue sin encontrar el rumbo: continúa último en la Zona B, igualado en puntos con Aldosivi. Mientras los hinchas de La Academia se preguntan cuándo terminará este mal momento, el equipo espera encontrar algo de estabilidad. Las expectativas habían crecido después de que Racing avanzara a la siguiente ronda de la Copa Argentina a fines de agosto y luego empatara con Boca por el torneo local, pero no hubo continuidad.

Huracán tampoco logra ser regular. Después de derrotar a San Lorenzo en el clásico de barrio, perdió como visitante ante Sarmiento y luego empató tres partidos consecutivos. Un solo triunfo en los últimos siete encuentros de la liga está lejos de ser el resultado que esperaba el club. Este partido cerrará la jornada del domingo y dejará en claro cuál de los dos equipos en dificultades logra recuperar el rumbo primero.

Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto

Lunes 14 de septiembre, 21:15 | TNT Sports | Partido interzonal

Cuotas de 1xBet: triunfo local - 1.425; empate - 4.07; triunfo visitante - 9.45

La fecha 9 terminará el lunes con un clásico cordobés. En la fecha 8, Instituto perdió 3-2 ante Unión en Santa Fe y dejó de ser el único líder de la Zona A, ya que quedó detrás de sus rivales por diferencia de gol. Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, sufrió una derrota 2-0 como local ante Sarmiento, por lo que también buscará recuperarse de su último traspié.

Al tratarse de un partido interzonal, los puntos tendrán incidencia en las tablas de sus respectivas zonas: el local pelea por la punta, mientras que el visitante lucha por la permanencia. Instituto podría tener una motivación extra, ya que saldrá a la cancha sabiendo los resultados de todos sus rivales directos. Es claro favorito, pero eso hace que Estudiantes tenga todavía más motivos para intentar dar una sorpresa.

30% de cashback en los partidos de Primera División con 1xBet

Durante todo el Clausura, 1xBet ofrece un 30% de cashback semanal por las apuestas realizadas en partidos de Primera División, que se acredita en la cuenta de bonos del jugador.

¿Qué tenés que hacer para recibir el cashback?

Hacé clic en "Unite" en la página de la promoción y confirmá tu consentimiento para recibir bonos en la configuración de tu cuenta. Hacé apuestas de entre ARS 4.500 y ARS 235.000.

La promoción se aplica a apuestas en partidos de Primera División con cuotas de 1.50 o superiores, así como a combinadas dobles, con una cuota mínima de 1.40 para cada una. Las apuestas a totales y hándicaps quedan excluidas. El cashback se calcula sobre todas las apuestas que cumplan los requisitos y que hayan sido realizadas durante la semana de bonificación. El monto mínimo de cashback es de ARS 800. Si el importe calculado es inferior, no se acreditará ningún bono. Solo se tienen en cuenta las apuestas ya liquidadas y cada participante puede recibir un bono por semana de bonificación. La promoción estará vigente hasta el 25 de diciembre de 2026. Los términos y condiciones completos están disponibles en la página de la promoción.

¡Alentá a tu club favorito, sentite parte del equipo y ganá junto a tus ídolos y 1xBet!

18+ | Apostá con responsabilidad. El juego conlleva riesgos financieros. Si tenés problemas relacionados con el juego, comunicate con los servicios de asistencia.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.







