Stake en PBA: la nueva puerta de entrada al mundo del deporte y a las apuestas en vivo

Este ha sido un paso decisivo para la expansión continua del operador en Latinoamérica, así como para el fortalecimiento del mercado regulado en el país.

Las casas de apuestas deportivas legales y confiables en la Provincia de Buenos Aires

Para entender cuáles son las casas de apuestas deportivas legales y confiables en la Provincia de Buenos Aires, es necesario comprender cómo funciona la regulación del sector en el país.

A diferencia de países latinoamericanos como México y Colombia, Argentina no cuenta con un único ente regulador y fiscalizador. En cambio, cada provincia, junto con la Ciudad de Buenos Aires, tiene uno. En otras palabras, cada provincia es responsable de establecer sus propias normativas y requisitos, así como de otorgar licencias para que las plataformas operen legalmente en su territorio.

Actualmente, 20 de las 24 jurisdicciones regulan el juego online. Estas son: la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

La legalización de las apuestas deportivas en línea en la provincia de Buenos Aires (PBA) empezó en diciembre de 2021, cuando el Gobierno bonaerense otorgó 7 licencias de operación mediante una licitación.

Actualmente, la actividad está regulada por el IPLyC (Instituto Provincial de Lotería y Casinos) de la Provincia de Buenos Aires. Esta autoridad, ubicada en La Plata y con delegaciones en Bahía Blanca y Mar del Plata, otorga habilitaciones a aquellos operadores que cumplen con una serie de normativas técnicas y requisitos de juego responsable.

Las plataformas de casino y apuestas deportivas habilitadas en PBA son Stake, Betano, Betsson, Bplay, Bet365 y BetWarrior. Estos operadores comparten ciertas características, empezando por un dominio que termina en .bet.ar y por un sello visible de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. También ofrecen información detallada sobre el juego responsable y los mecanismos para verificar la edad de sus usuarios.

¿Cómo verificar la legalidad de un sitio de apuestas en la provincia de Buenos Aires?

Es posible verificar la legalidad de cualquier operador de juegos y apuestas en línea en la provincia de Buenos Aires al seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del IPLyC. Consultar la sección de juego online. Confirmar que el sitio de interés figure en el listado de operadores autorizados. Verificar que la URL del operador termine en .bet.ar.

Detrás de Stake: la nueva plataforma de apuestas con licencia PBA

A principios de junio, Stake anunció el lanzamiento oficial de su plataforma en territorio argentino, posible gracias a una licencia operativa emitida por el IPLyC. Gracias a la habilitación, el portal de apuestas deportivas de Stake Argentina se suma al listado de operadores que ofrecen experiencias en línea en una de las regiones económicas y deportivas más influyentes del país.

Pese a que el operador se legalizó en Argentina recientemente, su historia se remonta al 2013, con la creación de Primedice por parte de los empresarios Ed Craven y Bijan Tehrani, un juego de dados que permitía apostar con criptomonedas. Gracias al éxito del juego, Craven y Tehrani lograron expandir su negocio, creando Easygo en 2016, una empresa de desarrollo de juegos con sede en Melbourne.

En 2017, nació Stake, una plataforma de juegos de azar digitales basada completamente en criptomonedas.

En los años siguientes, la plataforma experimentó un enorme aumento de su popularidad y del número de usuarios gracias a una serie de factores clave, entre los que se incluyen el auge de las criptomonedas y un aumento repentino de la audiencia de las retransmisiones en directo impulsado por la pandemia.

Quizás uno de los factores más importantes en la historia de éxito de Stake ha sido su estrategia de marketing, centrada en la creación de capital cultural. En 2021, con Akhil Sarin como director de marketing, la empresa comenzó a forjar alianzas con celebridades, personas influyentes, así como con figuras y equipos clave del mundo del deporte.

Una de las colaboraciones más notables de Stake ha sido con el rapero canadiense Drake. Antes de convertirse en un socio oficial, la superestrella había ascendido en los rangos del programa VIP y había utilizado la plataforma públicamente. Tras oficializar la asociación en 2022, su colaboración se desarrolló en torno a transmisiones en directo, concursos en vivo e iniciativas dirigidas a la comunidad del rapero.

Entre otras alianzas importantes, destacan los patrocinios de equipos de la Premier League inglesa y de varios clubes de fútbol latinoamericanos, así como el del equipo Sauber Motorsport de Fórmula 1.

Apostar en Stake Argentina: ¿Cómo empezar?

Los residentes de la provincia de Buenos Aires que hayan cumplido la mayoría de edad pueden apostar en Stake de la siguiente manera:

Ingresar a stake.bet.ar desde una laptop, un smartphone o un dispositivo inteligente con acceso a internet y verificar que la marca de IPLyC aparezca en el pie de página.

Seleccionar "registrarse", ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Diligenciar el formulario de registro, añadiendo un correo electrónico válido y una contraseña fuerte. También es posible seleccionar la opción de registro social (Google).

Confirmar el correo electrónico.

Completar el proceso de verificación de identidad o KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés). Para esto, se necesita el DNI argentino y una selfie.

Habilitar la opción de autenticación de dos factores o 2FA para una mayor seguridad en línea.

Proceder a la sección de depósito y elegir un método de pago como transferencia bancaria o AstroPay.

Ingresar el monto a acreditar.

Antes de iniciar el proceso de registro, se recomienda leer detenidamente los términos y condiciones de la plataforma.

Las apuestas de fútbol en Stake PBA

Stake ofrece cobertura de numerosas competiciones de fútbol en su plataforma. A nivel de clubes, la plataforma dispone de cuotas de la Primera División de Argentina y de la Primera Nacional. También cubre la Copa Libertadores, las ligas de primera división de varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Brasil, Perú, Chile y México, entre otros. Asimismo, los usuarios autorizados pueden apostar en las grandes ligas europeas, como La Liga española, la Premier League inglesa, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana.

A nivel de selecciones, Stake ha destacado por cubrir competiciones como el Mundial, la Copa América y el Campeonato Europeo de la UEFA o la Eurocopa, entre otros.

Más allá del fútbol: ¿En qué deportes se puede apostar en Stake?

A pesar de que el fútbol es posiblemente el deporte que genera más tráfico e interés, la plataforma Stake Argentina PBA cuenta con una amplia variedad de disciplinas, incluidas las siguientes.

Rugby

Si hay un deporte que ha florecido en la sombra del fútbol en Argentina, ese es el rugby. A través de la plataforma en línea de Stake, es posible realizar apuestas en las diversas modalidades de esta disciplina: el rugby union, el rugby league y el rugby a siete. Entre las competiciones y torneos internacionales del rugby league destacan la National Rugby League (NRL), con equipos e Australia y Nueva Zelanda, la Super League del Reino Unido y el Campeonato de la RFL. Por otro lado, en la categoría de rugby union, sobresalen competiciones como las Seis Naciones, disputadas por potencias europeas, y la Copa del Mundo, el máximo evento de esta modalidad, celebrada cada cuatro años.

Tenis

El tenis es otro deporte bastante popular en Stake. Los usuarios autorizados de la plataforma pueden seguir una amplia variedad de competiciones, tanto del circuito masculino como del femenino. Los principales torneos son los cuatro Grand Slams, seguidos por los Masters 1000 de la ATP y los eventos WTA 1000. Asimismo, los aficionados del tenis pueden apostar en competiciones por equipos, que incluyen la Copa Davis, la United Cup y la Laver Cup, así como en los torneos ATP y WTA de categorías 500 y 250.

Béisbol

El béisbol, aunque menos popular que el fútbol o incluso el tenis, es un deporte con arraigo en Latinoamérica y en el Caribe. También goza de una proyección internacional, siendo importante en países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Consecuentemente, las ligas generalmente disponibles para apostar en la plataforma, en distintas épocas del año, son la Major League Baseball (MLB), que reúne a 30 equipos divididos entre la Liga Nacional y la Liga Americana. La Nippon Professional Baseball (NPB) o Pro Yaqui, la Liga KBO de Corea y la LIDOM de República Dominicana son otras competiciones de interés.

Artes marciales mixtas (MMA)

Stake ofrece acceso a cuotas y pronósticos de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Uno de los eventos más populares en la plataforma es el Ultimate Fighting Championship (UFC). Al ser el socio regional oficial de la UFC, Stake suele ofrecer experiencias VIP a los aficionados y promociones en mercados como Asia y Latinoamérica. Además de las peleas de la UFC, los usuarios registrados pueden apostar en la Liga Profesional de Luchadores (PFL), una liga estadounidense con una estructura similar a la del UFC, así como en el One Championship, una organización con sede en Singapur que integra kickboxing, muay thai y grappling.

eSports

Aunque suele ser un deporte poco convencional, los eSports (deportes electrónicos) se han convertido en una pieza clave para plataformas de apuestas en línea como Stake en los últimos años. Los eSports son una serie de videojuegos desarrollados para la competición. Hoy en día, cuentan con grandes ligas internacionales y otros eventos importantes a nivel mundial. En Stake, es posible apostar en los principales torneos de League of Legends (LoL), Dota 2, Call of Duty, Valorant, Overwatch y Halo.

Apuestas en vivo, combinadas y más: ¿Cómo funcionan en Stake?

Existen diversas modalidades de apuestas en Stake, que se adaptan a los distintos perfiles del riesgo y de conocimiento deportivo del usuario.

La apuesta simple, por ejemplo, es la forma más sencilla de participar, como su nombre lo indica. El usuario realiza una única predicción sobre un mercado específico, ya sea de fútbol o de tenis, sobre quién será el ganador del partido.

Por otro lado, las apuestas combinadas o "parlays" permiten agrupar múltiples selecciones en una sola boleta. Aunque los parlays suelen ser atractivos por su potencial de recompensa, conllevan un riesgo mayor, ya que para cobrar es imperativo que todos los pronósticos individuales sean acertados.

El "handicap", por su parte, es una herramienta estratégica avanzada que otorga una ventaja o desventaja virtual a un equipo o a un jugador. Así, el usuario puede mejorar las cuotas de un resultado previsible o asegurar márgenes de seguridad en sus pronósticos.

Finalmente, las apuestas en vivo se realizan una vez que el evento ha comenzado y está en curso. También conocida como apuestas en directo, esta modalidad implica un cambio constante de las "odds" o las probabilidades según el desarrollo del partido.

De AstroPay, Bitcoin y otros métodos de pago disponibles en Stake PBA

El principal método para depositar en Stake desde la provincia de Buenos Aires es mediante criptomonedas. La plataforma procesa más de 20 activos digitales, incluidos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT, Dogecoin (DOGE) y Litecoin (LTC). Las ventajas de las criptomonedas como método de pago son la velocidad y el control sobre las comisiones. Sin embargo, cabe destacar que Bitcoin suele tardar entre 10 y 30 minutos según la congestión de la red, mientras que activos como USDT se acreditan en minutos, dependiendo del monto de comisión.

Aunque las criptomonedas son el método de pago principal en Stake, es posible depositar y retirar en pesos argentinos. Para esto, se puede utilizar Mercado Pago, la billetera digital más utilizada en el país , o MODO, la plataforma de pagos respaldada por los principales bancos nacionales.

Además de Mercado Pago y MODO, AstroPay es una opción ideal para los usuarios que prefieren depositar y retirar con pesos argentinos. Esta es una billetera internacional y multimoneda que funciona a través de una aplicación móvil, siendo respaldada por redes como Mastercard y Visa.

El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Para orientación gratuita, llamá al 0800-666-6006 (LOTBA).