El Polaco: cinco cosas que no sabías del jurado de "Canta conmigo ahora".

3 ¿Cómo se conocieron El Polaco y Karina La Princesita?

El romance entre El Polaco y Karina La Princesita comenzó de una manera particular. A raíz de la carrera de la cantante, él estaba presente en uno de sus shows y quedó flechado.

"No había ido a verte a vos. Podía tocar cualquier grupo, pero había tomado un par de cervecitas de más… ¿Y te acordás que te toqué el tobillo? Porque dije que nadie te llegaba a los tobillos”, explicó entre risas en la entrevista que le realizó a la madre de su hija mayor.

Más allá de que el final fue muy conflictivo, lograron calmar la situación y hoy tienen buen trato. Por su parte, la artista recordó aquella noche: “Estabas re acelerado, porque yo me acuerdo de un chiquito que me decía ‘a vos nadie te toca los talones’ y me tocaba los talones. Yo decía ‘uy este chico es re intenso’. No sabía que te iba a conocer”.