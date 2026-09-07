A 35 años de su estreno, volvió a los cines "Terminator 2: El juicio final", el clásico que revolucionó la ciencia ficción

Hay películas que, por más que pasen décadas desde su estreno, siempre despiertan las ganas de volver a reencontrarse con ellas en pantalla grande. Y, en el caso de las generaciones más nuevas, sumar la posibilidad de descubrirlas y vivir por primera vez la experiencia de verlas en el formato para el que fueron pensadas originalmente.

Esto es lo que ocurrirá con "Terminator 2: El juicio final" (1991), protagonizado por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, que este 3 de septiembre volvió a los cines para celebrar los 35 años de su estreno y homenajear la obra y trayectoria de uno de los grandes y más influyentes directores de Hollywood, James Cameron.

La película forma parte de un largo legado que también incluye títulos como "Titanic" y "Avatar", dos producciones que reafirmaron su lugar como uno de los cineastas más disruptivos y creativos del cine contemporáneo.

¿De qué se trata "Terminator 2: El juicio final"?

¿De qué se trata "Terminator 2: El juicio final", la icónica película de ciencia ficción que vuelve a los cines muy pronto?

Robots que hablan. Un futuro en el que las máquinas quieren borrar a la humanidad. Un hombre que aparece sin vestimenta en medio de la noche. Un chico que todavía no sabe que algún día será clave para salvar al mundo. Y una mujer que pasó de ser una joven común y corriente a convertirse en la persona que evitará el transcurso de la tragedia.

"Terminator 2: El juicio final" toma algunos de los elementos que hicieron funcionar a la primera película y los lleva muchísimo más lejos. Porque si en la original Sarah Connor era una mujer perseguida por una máquina que había viajado desde el futuro para matarla, acá la situación cambia por completo. Ella ya conoce la amenaza, está convencida de que el futuro puede modificarse y sabe que su hijo es la pieza fundamental para conseguirlo.

John Connor es apenas un adolescente cuando aparece nuevamente el Terminator, pero esta vez no llega para asesinarlo. El cyborg tiene otra misión y es protegerlo. Eso genera una de las situaciones más curiosas de la película, porque el mismo personaje que en la primera entrega era una amenaza ahora se convierte en una especie de guardaespaldas de un joven que todavía está intentando entender por qué su madre pasó años preparándolo para una guerra que, para él, todavía ni existía.

Del otro lado está el T-1000, una máquina capaz de cambiar su apariencia y convertir prácticamente cualquier lugar en una amenaza. Puede transformarse, atravesar obstáculos y aparecer cuando menos se lo espera, haciendo que las persecuciones tengan una sensación constante de "no hay dónde esconderse".

Mientras el chico intenta escapar y su madre busca impedir que se cumpla el futuro que conoce, los tres quedan atrapados en una carrera contra el tiempo que tiene como objetivo evitar el nacimiento de Skynet, el sistema de inteligencia artificial que en el futuro tomará conciencia propia, considerará a la humanidad una amenaza y desencadenará una guerra entre humanos y máquinas.

Y ahí está una de las cosas más interesantes de la película. Debajo de todas las explosiones, persecuciones, robots y viajes en el tiempo hay una historia bastante humana. Sarah no está simplemente intentando escapar de un futuro apocalíptico, sino que vive obsesionada con algo que todavía no sucedió y con la certeza de que, si nadie hace nada, su hijo va a crecer en un mundo devastado. John, en cambio, es un adolescente que creció escuchando que está destinado a convertirse en el futuro líder de la resistencia, aunque todavía está intentando entender qué significa realmente cargar con ese destino.

Con el paso de los años, quedó ligada a una época en la que el cine de ciencia ficción empezaba a imaginar con cada vez más fuerza qué podía ocurrir si la tecnología dejaba de estar completamente bajo control humano. James Cameron llevó esa idea a una película de enorme despliegue visual, pero también consiguió que los personajes y el vínculo que construyen entre ellos fueran parte fundamental de la historia.

Y quizás ahí esté una de las razones por las que volver a verla 35 años después, en un mundo donde la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante, adquiere tanto sentido. La idea de una inteligencia artificial capaz de tomar decisiones contra los seres humanos, el miedo frente a una tecnología que avanza más rápido de lo que podemos controlar y la posibilidad de que aquello que creamos termine condicionando nuestro futuro ya no parecen solamente cuestiones de una película de ciencia ficción.

Reparto de "Terminator 2: El juicio final"