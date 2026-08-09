Jim Carrey protagonizará "Los Supersónicos": su regreso y detalles de la película live-action

Expectativas. La icónica serie animada de Hanna-Barbera, "Los Supersónicos", dará el salto a la pantalla grande con una versión de acción real (live-action) desarrollada por los estudios Warner Bros..

La gran novedad del proyecto es la confirmación del actor Jim Carrey, quien asumirá el papel protagónico para dar vida a Súper Sónico, el recordado padre de la familia futurista creada en la década de 1960.

La producción buscará recrear el universo visual de la Órbita Ciudad, combinando efectos especiales de última generación con la comedia física característica del galardonado actor.

La elección de Jim Carrey marca su regreso al género de las adaptaciones de clásicos de la animación, tras su exitoso paso por la franquicia cinematográfica de Sonic.

Los dibujos animados que hicieron historia y ahora llegan al cine en formato live-action.

Reinvención de un clásico animado y expectativas para el estreno

El proyecto se encuentra en etapa de preproducción y cuenta con un equipo creativo volcado en adaptar las dinámicas de la familia Sónico a la narrativa cinematográfica actual.

Aunque los detalles del argumento se mantienen bajo reserva, la historia conservará a sus personajes centrales: Ultra, Lucero, Cometín, la robot Robotina y la mascota Astro.

Con esta apuesta, la industria cinematográfica continúa revalorizando franquicias históricas para conectar con la nostalgia del público adulto y atraer a nuevas generaciones. Se espera que en los próximos meses la compañía de entretenimiento oficialice al resto del elenco, el director a cargo del rodaje y la fecha estimada de lanzamiento en salas de cine.