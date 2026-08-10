"Malvinas: legado de sangre": el documental de Merlo premiado en California ya se puede ver online

"Malvinas: legado de sangre", el largometraje merlense dirigido por Daniel Ponce, tuvo su estreno en el streaming y ya puede verse de manera online. La llegada a las plataformas ocurre tras un extenso recorrido del film por festivales internacionales.

Antes de dar el salto al formato digital, la película pasó por la pantalla grande: se proyectó en el Cine Gaumont, en el Cinépolis de Merlo y en los espacios INCAA de distintos puntos del país.

De qué trata la película

El documental puede verse a través de Prime Video y Flow, las plataformas donde desembarcó luego de su paso por los cines. Producida íntegramente en Merlo, la obra narra la historia de ocho Veteranos de Guerra del distrito que vuelven a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre la Argentina y Gran Bretaña.

La producción combina animaciones originales con una estética cinematográfica que va más allá de lo testimonial, con el objetivo de honrar, emocionar y mantener vivo el legado de los excombatientes.

Un reconocimiento internacional

La obra, dirigida por Daniel Ponce, fue distinguida en la ciudad de California con el Golden Gate Film Award al Mejor Film Extranjero en la categoría Documental, un premio que corona su recorrido por certámenes de distintas partes del mundo.