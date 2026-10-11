Netflix: la serie con Jimena Barón, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana que llega a la plataforma

La plataforma de streaming Netflix sorprendió a sus seguidores al presentar el primer adelanto de "El amor es otra cosa", una nueva serie argentina protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La producción, que será ofrecida por el catálogo "Hecho en Argentina", promete combinar humor, vínculos personales y situaciones inesperadas que tendrán a los perros como protagonistas de la historia.

A través de sus redes sociales, la empresa de la N roja gigante compartió un video del detrás de escena en el que se puede ver a las famosas actrices durante los ensayos, con libretos en mano y acompañadas por varios canes que forman parte del elenco.

"¿El elenco de mis sueños, acaso?", describió Netflix junto a las imágenes, que rápidamente despertaron la curiosidad de los internautas.

Además, la plataforma adelantó la sinopsis de la ficción: "Tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas".

Si bien hasta el momento no hay fecha estimada de estreno, es un hecho que verá la luz en 2027, dado que las grabaciones se extenderán hasta mitad de diciembre y contemplan ajustes en la agenda debido a compromisos y giras teatrales de los artistas.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Jimena Barón protagonizará un romance con Tomás Fonzi. Dirigida por Daniel Barone, "El amor es otra cosa" tendrá a Luciano Castro y Juan Gil Navarro en su elenco.