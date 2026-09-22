Premios Oscar 2027: las cuatro películas argentinas que competirán por una nominación

Este martes 22 de septiembre, se conocieron las cuatro películas argentinas que competirán por una nominación en la 99° edición de los Premios Oscar, que se llevarán adelante en 2027. Los títulos que representarán al país fueron confirmados por la Academia de Cine Argentina.

Se trata de "El Partido", de Juan Cabral y Santiago Franco; "Nuestra Tierra", de Lucrecia Martel; "La Virgen de la Tosquera", de Laura Casabé; y "Parque Lezama", de Juan José Campanella.

El próximo 28 de septiembre se sabrá cuál de los cuatro filmes nacionales es el seleccionado. A continuación, una descripción de la sinopsis de cada una y las plataformas donde se pueden ver.

Cuatro películas argentinas están preseleccionadas a los Premios Oscar 2027.

"El Partido"

El partido reconstruye el histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Basado en el libro homónimo de Andrés Burgo, el documental va más allá de los icónicos goles de Diego Maradona (la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo") para explorar el profundo trasfondo político, social y emocional, marcado de cerca por el recuerdo de la Guerra de Malvinas. Además, reúne por primera vez a los protagonistas de ambos seleccionados para hablar de aquel 22 de junio en el Estadio Azteca. Con 91 minutos de duración, pronto llegará a Disney+.

"Nuestra Tierra"

Nuestra Tierra se centra en el asesinato del cacique y comunero Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena de Chuschagasta (Tucumán), ocurrido en octubre de 2009. Tras nueve años de espera y protestas, en 2018 se inicia finalmente el juicio oral y público que enfrenta a un policía retirado y dos cómplices. El largometraje reflexiona sobre la violencia estructural, la memoria y una larga historia de despojo territorial que se extiende desde la época colonial hasta la actualidad. Con 2 horas y 3 minutos de duración, está disponible en Netflix.

"La Virgen de la Tosquera"

La Virgen de la Tosquera cuenta la historia de tres amigas inseparables desde la secundaria (Natalia, Mariela y Josefina), que están enamoradas de Diego, un amigo de la infancia. Una mujer más grande que ellas y, por ende, más llamativa, despierta celos y motiva la realización de un ritual de magia negra. La macumba introduce al grupo en los misterios de la Tosquera, un paraje extraño con una laguna oculta, y genera en la protagonista una oscuridad latente conectada con las tensiones y violencias del entorno real. Basada en los cuentos "El carrito" y el relato homónimo de la escritora argentina Mariana Enríquez, está disponible en HBO Max.

"Parque Lezama"

Parque Lezama está basada en la exitosa obra de teatro homónima dirigida por el mismo Campanella, que a su vez adapta la pieza "I'm Not Rappaport", de Herb Gardner. Narra la inesperada amistad entre dos hombres mayores que comparten un banco en una plaza de Buenos Aires. A pesar de tener ideologías y personalidades totalmente opuestas, ambos entablan un vínculo profundo a través de sus charlas cotidianas sobre temas que van desde la política, la familia, la vejez y los problemas del barrio, enfrentándose incluso a situaciones disparatadas o a un personaje mafioso local. Protagonizada por Luis Brandoni, está disponible en Netflix.