Qué mala: Glenn Close volvió a interpretar a Cruella de Vil tras dos décadas

La célebre actriz Glenn Close sorprendió a miles de fanáticos al volver a caracterizarse como la icónica villana Cruella de Vil, un rol que no interpretaba desde hacía más de 20 años.

El histórico regreso de la intérprete de 79 años tuvo lugar en la convención D23 organizada por Disney Experiences, donde reapareció con el emblemático vestuario blanco y negro para presentar Villains Land, la nueva área temática proyectada para el parque Magic Kingdom.





La aparición estelar causó un profundo impacto mediático y se volvió tendencia de forma inmediata en plataformas digitales.

Seguidores de la franquicia celebraron la caracterización en vivo de la figura que lideró la adaptación cinematográfica en acción real de 101 dálmatas en 1996 y su secuela 102 dálmatas en el año 2000.

La reaparición estelar en la convención D23 de Disney

El evento internacional servía de marco para exponer los próximos desarrollos arquitectónicos y de entretenimiento de la compañía.

En ese contexto, la irrupción en escena de Glenn Close representó uno de los momentos más aclamados de la jornada, al reconfirmar la vigencia del personaje que marcó la cultura pop a finales de los noventa.

Durante la presentación del proyecto Villains Land, la artista aportó la mezcla de elegancia y dramatismo que la caracterizó históricamente en la pantalla grande. El nuevo sector de Magic Kingdom estará centrado de manera exclusiva en los antagonistas más célebres de las producciones de animación.

El impacto de un personaje emblemático de la cultura pop

Las reacciones en X y otras redes sociales no se hicieron esperar, posicionando la novedad entre las principales tendencias del entretenimiento global. Diversos usuarios calificaron la reaparición de Glenn Close como el reencuentro definitivo con la versión definitiva del personaje.

Con esta intervención para Disney, la experimentada actriz revalida la impronta de una interpretación que transformó a Cruella de Vil en una figura de referencia dentro de las adaptaciones en carne y hueso de la industria audiovisual.