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Salió el primer tráiler de "Zambrano", el spin-off de "El encargado": en qué fecha estrena

La nueva ficción de Disney+ estará centrada en Matías Zambrano, el polémico abogado interpretado por Gabriel "Puma" Goity. ¡Mirá el video!

Tras el anuncio de la quinta temporada de "El encargado", Disney+ dio a conocer las primeras imágenes de "Zambrano", el esperado sin-off de la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella. La nueva ficción estará centrada en Matías Zambrano, el polémico abogado que es interpretado por Gabriel "Puma" Goity.

El adelanto mostró el costado más oscuro del personaje, ahora alejado del edificio de Eliseo Basurto y metido de lleno en el mundo judicial. De hecho, en el tráiler se lo puede ver al letrado dentro de su auto hablando por celular con una persona de alto cargo, mientras cierra un arreglo para que su defendido obtuviera la libertad condicional.

Matías Zambrano es el antagonista en "El encargado".
Matías Zambrano es el antagonista en "El encargado".

"Zambrano", creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, contará con dirección de Martín Hodara y tendrá a Guillermo Francella como productor ejecutivo. Producida también por Pampa Films, la serie llegará a Disney+ en 2027.

Según adelantó la plataforma de streaming, la historia seguirá a Zambrano como "un abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar", mostrando el entramado del poder judicial y la vida cotidiana del personaje.  

Por otra parte, Gabriel "Puma" Goity fue visto grabando escenas en el Club Atlético Lanús. Incluso, el actor se sacó fotos con la camiseta del "Granate" que lleva su nombre en el dorso. 

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