"Somos satélites, de una galaxia, que quizás pronto vaya a desaparecer. Y aun sabiendo el destino, jugamos y perdimos, porque peor es morir pidiendo de beber", dice Eterna inocencia, banda quilmeña que hace 25 años es una de las huestes más importantes del punk y el hardcore en nuestro país. Con esa letra se definen, por desgracia en oposición al tiempo que nos toca vivir, lleno de artistas mainstream que viven por las cifras y desde allí, se plantan como parte de un mundo en peligro de extinción. Esa frase se puede encontrar en su nuevo disco, "No bien abran las flores", que salió tras ocho años de espera pero sincrónicamente cuando comenzaban a florecer cerezos y Azahares, según cuenta su cantante, Guillermo Mármol, en charla con DiarioShow.com

Guillermo es vocalista de Eterna Inocencia, donde lo acompañan Ray Otra y Javier Pesquero en guitarras, Ale Navajas en bajo y Germán Rodríguez en batería. En su reciente lanzamiento, abandonan el sonido que los hizo conocidos para meterse en un terreno más ligado al post punk y el Indie, algo que puede ser tan festejado por su exploración, como criticado por su alejamiento de lo que la gente quiere escuchar de ellos.

Al respecto, el cantante asegura: "A algunos les cuesta absorber el impacto. Nosotros somos muy cuidadosos con el material que entregamos para la gente y también pedimos empatía por parte de la gente que quiera escuchar. La gente es libre de orientarse a otros horizontes". Y vaticina: "Lo que va a ocurrir es que toda la gente que ahora no puede absorber el impacto del disco, va a decir que este es uno de los mejores discos de la banda, cómo ocurrió en su momento con 'Las palabras y los ríos', que fue un disco absolutamente disruptivo para su momento. Desde el sonido, hasta como estaba grabado, fue muy criticado, y hoy es uno de los discos más queridos de la banda. Y con 'No bien abran los flores' va a pasar exactamente igual".

A pesar de entregar música para que su público la disfrute, al mismo tiempo se para ante esa posibilidad: "Todos tienen la libertad de de no escuchar la banda. Eterna no es un bien primario. podés comer y vivir, sin necesidad de Eterna. No sería un problema grave en última instancia".

Más allá de los comentarios, Mármol analiza sobre el álbum: "El disco remite a otros momentos de la obra de Eterna, pero que también tiene un montón de nuevas exploraciones. Es un disco bastante tranquilo, me parece escuchable en más de un sentido, no es que los otros no lo fueran, pero habla de la totalidad de la obra, y que también nos remite más a nuestros primeros momentos cuando antes de tener como referencia a bandas como Bad Religion, NOFX y toda la cultura hardcore punk en general. Curtíamos cosas de más chicos como Joy Division, New Order, lo que escuchaban nuestros hermanos mayores".

Obviamente, esas referencias significan un reencuentro que significó un desafío para la banda. "Estamos logrando ejecutarlo de una manera que nos convence. Las letras son más o menos similares a lo que venimos haciendo, personales, que están también asociadas a todo el momento por el que tuvimos que transitar un tiempo atrás, cuando se percibía como poco posible el hecho de poder abrazarse, besarse, festejar con amigos, encontrarse e incluso discutir. A nosotros nos sirvió para poder terminar de definir las características del disco".

La banda, que seguirá presentando los temas nuevos el 15 de octubre en Auditorio Oeste, de Haedo, siempre tuvo características melancólicas. Por ello, al hablar sobre las diferencias de este disco con los anteriores, Guillermo reflexiona: "Por ahí también un poco de esperanza y bueno, esas letras y esos componentes que aparecen también remiten a estas bandas medias dark de los 80, eso lo arrastramos desde esas bandas. Después, el sonido suele ser un poco más más potente, más punk, pero ahora estamos un poquito más cuarentones".

Es curioso el análisis de esa reminiscencia a lo seminal, ya que se podría catalogar "No bien abran las flores" como una etapa más madura, incluso sofisticada del quinteto. En ese sentido, el artista lo compara con otra de sus obras, "La resistencia". "Tiene algo de 'La resistencia', sobre todo los temas más tranquilos, y no solamente en lo compositivo, sino también desde desde lo técnico. Ambos discos tienen muchas guitarras limpias, los chicos se animaron a limpiar mucho los canales de distorsión y el resultado me encanta".

Y concluye sobre lo conseguido: "Son resultados positivos en cuanto a la exploración y darle a la banda que ya tiene 25 años, la posibilidad de optar por nuevos caminos por un lado, pero también que supo transitar, porque no son completamente desconocidos los cambios".

Limpiar la distorsión puede parecer solo un recurso, pero en una banda que hizo hardcore punk en toda su carrera, es un tema más serio: "Cuando escuchaba lo que hacían los chicos daba un poco de vértigo, por la costumbre. Eso de ir bajando y que suene más el instrumento, que no pase todo por el prisma de la distorsión hace que también tengan una ejecución impecable, porque no se pueden ocultan los errores, queda todo en evidencia. Se los escucha relajados, encontrándose con el instrumento".

Se ven también cuestiones sutiles de la producción en el bajo, y en la batería, sin tanto golpe furioso y trabajando más la rítmica con el hi-hat. Mármol repara en Germán, el encargado de la percusión, para poner un ejemplo de la evolución musical: "Toca diferente a otros discos. Germán creció tocando y ahí justo en el hi-hat es donde se ve la diferencia. Hay como un relajamiento y para él, que viene del metal (es baterista de la banda de death metal Avernal), fue todo un desafío. Germán ya está tocando hace 15 años en el grupo y creció como artista. Se fue involucrando en la banda y consustanciando con este estilo".

Sobre la aseveración de que Eterna "no es un bien primario", Guillermo aclara: "No transitamos ese camino de las visualizaciones, estar pendiente de eso y solo hacer música con ese objetivo, es algo que no conocemos, pero estamos convencidos que justamente las reproducciones aumentan a partir de de la credibilidad que uno puede generar, y esa credibilidad se genera cuando uno está consustanciado con el proyecto, siente que tiene algo para decir y encuentra interlocutores vario que nos comparten y lo difunden".

"Hay un montón de bandas que suenan todo el día en la radio que tienen un montón de prensa y que no tienen la visualización que tenemos nosotros. No somos sonzos. Tenemos en claro cuál es el techo que tenemos, pero también tenemos un piso que a más de uno le encantaría tener"

Y continúa: "No es duro el camino del 'Hazlo tu mismo', y ser independiente, es duro si vos tenés por objetivo otra cosa. Si tenés por objetivo moverte de esta manera, no vas a tener ningún problema, al contrario, es un camino maravilloso que a nosotros lo único que nos trajo fueron satisfacciones. Hay que ver qué es lo que vos te planteás al final del camino. Si ser una banda independiente lo considerás un medio para después apelar a algo más, es otra cosa. Siempre se hace la pregunta de si viene tal a ofrecerte, y nunca va a venir, hace 25 años que toco".

"Y si viene ¿qué respuesta le voy a dar? Pasa por otro lado, nosotros estamos llegando a las 60 mil reproducciones, ¡es un montón para una banda como la nuestra! y también tenemos en claro, hay un montón de bandas que suenan todo el día en la radio que tienen un montón de prensa y que no tienen la visualización que tenemos nosotros. No somos sonzos. Tenemos en claro cuál es el techo que tenemos, pero también tenemos un piso que a más de uno le encantaría tener", insiste.

TODO LO QUE CUESTA

"Entre llano y antigales", el disco anterior de Eterna Inocencia, se editó en 2014. Ocho años sin sacar música nueva, para la banda tiene sentido: "Uno siente la necesidad de entregarle a la gente que escucha la banda algo sin fisuras o con la menor cantidad de fisuras posibles, entonces eso nos lleva a nosotros a tardar años en sacar discos", argumenta Guille. "Pero creemos que cuando salen, podemos hacer una obra superadora. Bandas como Divididos, y Pink Floyd tardaban mucho en hacer álbumes y cuando escuchás su obra está buenísima. En ese sentido, banco el silencio discográfico".

Más allá del retraso, el disco llegó justo cuando comenzaban a verse los primeros síntomas de la primavera: "Lo lindo en ese proceso fue que salió en un momento que se conecta con el ambiente, porqueno bien sali. florecieron todo lo que tiene que ver con flores de azar y de cerezo, floreció todos los días que salió el disco. Me lo hizo saber un montón de gente, que se ponía el disco para ir escuchando, iba caminando por por la calle y veías los azares florecidos y les parecía re potente porque quedás conectado. Fue casualidad, pero lo que pasa es que todo el tiempo estamos trabajando con eterna también y bueno a veces aún lo que te sale de casualidad, te sale porque estás ejercitando y no fue algo que realmente planificamos".

Las letras y la música son una responsabilidad muy grande para el cantante y sus compañeros. Según explica, "quieras o no es una presión querer entregar lo que hacés a las personas y no defraudar. Yo no quiero hacer canciones que no me signifiquen nada. Porque si no me significan nada, están las cosas de relleno. Y gracias al proyecto que tenemos, no me apura ninguna discográfica, ¿para qué hacer las cosas de manera apurada? Mejor compenetrarte e ir sacándolo de a poco".

En una industria de simples y cifras, la agrupación se autoexige para que el disco sea una experiencia y no algo para pasar un rato. "Hoy la banda se mueve en una lógica, en las que hay un millón de bandas más independientes Argentina que hacen lo mismo, Eterna tiene la dicha de que encuentra recepción en su público, que acompaña y también sostiene el proyecto en sí mismo, nos permite a nosotros, como banda independiente, tocar en Obras como pasó el año pasado, recorrer grandes distancias. Esa comunión y el trabajo hacen que todo se dé como realmente queremos", cierra.

