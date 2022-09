El humor probablemente sea el área del arte más debatido y analizado en los tiempos que corren. Lejos de acomodarse en una zona de comfort tras una extensa carrera, en plena gira nacional, el Flaco Pailos se expresa motivado sobre la creatividad y renovación que pide la coyuntura nacional e internacional.

Dentro de esa búsqueda de escapar a la repetición y el éxito seguro, el humorista presenta "La Pailoneta del Humor", su nuevo unipersonal con tintes mundialistas, al menos desde la venta. Si bien lleva semanas girando por el interior del país, el próximo sábado 10 de septiembre llevará su espectáculo al Paseo La Plaza y advierte entre risas sobre el futuro de su show: "Estará hasta saber qué pasa con la Selección en el Mundial en noviembre".

.

-¿Te quedan provincias por recorrer en tu carrera?

-Estuve por todas las provincias y también muchísimas ciudades. Estoy cumpliendo 40 años arriba del escenario, 10 como músico cuando empecé, y 30 como humorista. Tengo la suerte de poder volver a los lugares porque a la gente le gusta mi humor, fueron años bastante viajados. Hemos hecho unipersonales, formatos con bailarines, magos, músicos; son muchos años de recorrer el país.

Flaco Pailos.

-¿Creés que el unipersonal es tu formato favorito?

-Me encantaba hacer la gira con todo el elenco, éramos un montón, pero económicamente es imposible hacer eso hoy. Esta versión unipersonal también está buena y es mucho más cómoda. Siempre voy renovando el show, por ejemplo, este año volví a los doblajes donde hago una versión de "División Miami" en porteño, una de "Game Of Thrones" en santiagueño y otra de "Pulp Fiction" en cordobés. La gente se divierte porque hago algunas cosas con la guitarra, invito a participar al público y siempre hay chistes sobre la actualidad del país.

-¿La renovación es un plus para el cambio de humor que hay en la actualidad?

-Me encanta eso. Una vez un humorista muy conocido me preguntaba si cada temporada en Carlos Paz cambiaba la escenografía, yo hice un espectáculo distinto en cada uno. Me gusta ponerme a laburar con eso, aggiornarme porque los tiempos están cambiando y la gente está susceptible, entonces hay que cuidarse mucho como humorista. Ya no hace falta contar un cuento de rengos o de judíos, todos los comediantes tenemos un poder de observación muy grande, entonces está bueno fijarse lo que pasa alrededor para plasmarlo en el escenario. Incluso siempre llamó la atención la cantidad de personas jóvenes que me vinieron a ver; en Córdoba hasta me llegaron a decir que era el Piñón Fijo de los adolescentes.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un remador de toda la vida.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy paciente.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy exigente laburando en el teatro.

El Flaco Pailos se suma al furor de la Selección Argentina.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Las ocurrencias de los niños me hacen reír mucho.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La injusticia.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Veo mucho stand up.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- No lo suelo decir pero tengo como un sexto sentido, con el que prevengo las cosas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Cuando me subo al escenario.

- COMIDA FAVORITA.

- La milanesa con papas fritas.

- ¿UNA SERIE?

- “Game Of Thrones”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Creo que haría algo relacionado a los animales.

El Flaco Pailos se anima a un doblaje en vivo de "Game Of Thrones".

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Rubén Blades.

- UNA CANCIÓN.

- “Eiti Leda” de Serú Girán.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Hablar mucho.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi esposa.

- ¿UN MIEDO?

- Las guerras me dan pánico.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- No hacer temporada e irme a Pehuén-có.

- UN PLACER CULPOSO.

- El pan.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volar.