@perez_daro

El salteño Gaby Morales se prepara para un gran desafío. El artista, finalista de "Operación Triunfo" de 2009, viene desde hace muchos años creciendo en el ambiente folclórico -y otras yerbas- y llega por primera vez a La Trastienda. Con un repertorio variopinto, Gaby se presentará el 7 de octubre a las 23:30, donde tocará canciones de su nuevo disco "Ahora".

Sobre el gran momento que atraviesa, no solo conquistando el público de Buenos Aires sino también consagrándose en su tierra con un show que dará en el Teatro Provincial de Salta, asegura: "Son grandes momentos. Primero, el desafío del Teatro Provincial, que es el más grande de Salta y en el que yo vi a muchos artistas. Como cantor salteño llegar a ese teatro es groso. Y ni hablar después venir a Buenos Aires para hacer La Trastienda se van cumpliendo metas".

"Para un provinciano que viene a la ciudad es todo muy impactante, no es fácil ir conquistando lugares, pero de a poco la gente me va conociendo".

Gaby entiende que la distancia entre Salta y Buenos Aires, muchas veces puede ser más larga que la que dictan los kilómetros: "Hay que laburar a full. Vengo haciendo un laburo tremendo, venir de tan lejos es complicado, pero siempre te reciben con respeto. Para un provinciano que viene a la ciudad es todo muy impactante, no es fácil ir conquistando lugares, pero de a poco la gente me va conociendo".

En 2009 salió segundo en el reality "Operación Triunfo" del que tiene buenos recuerdos: "No hay que esperar que te toquen la puerta. El reality fue como un puntapié inicial groso para mi carrera. Venía cantando hace mucho, hace 22 años, pero 'Operación Triunfo' me hizo tener masividad, llegar a una difusión más grande".

"Pero cuando se apaga la cámara, depende de vos. Desde el 2009 al día de hoy vivo de la música y no hago otra cosa, pero no estoy esperando que me llamen: grabé discos, compuse canciones, viajé y me presenté en todos los lugares donde tenía un espacio", prosigue.

Morales cree que a pesar de que a veces sea criticado, el reality lo ayudó a nivel artístico: "Fue una escuela en todo aspecto, me abrió la cabeza. En lo musical, lo vocal y conocí gente grosa, mi experiencia en el reality fue tremenda". Sin embargo, con los pies en la tierra, analiza: "Pero se termina. Todos los reality son iguales, cumple con tu expectativa de hacerte conocido, pero a los dos meses arrancó otro reality y ya la gente se olvida y se ve el nuevo reality. Cuando se termina empieza el trabajo fuerte del artista, como dice el dicho, lo difícil no es solo llegar, sino mantenerse".

Era un artista folclórico de pura cepa, pero con el tiempo Gaby fue ampliando su espectro artístico. Como muestra de ello, en "Ahora" se puede encontrar una versión del hit del momento, "Universo paralelo", de Nahuel Pennisi. Además, tiene chacarera, zambas, guaracha, baladas, cumbia y bachata, entre otros ritmos.

Al respecto, responde: "Con la banda hacemos folclore latinoamericano. Cada lugar tiene su folclore y nosotros repasamos muchos de esos géneros, algunos que son muy populares. Grabamos una bachata, una cumbia colombiana, un reggae, una guaracha santiagueña, chacarera, cueca, samba y una balada. Hicimos un disco bien variado, pero con folclore, con instrumentos nuestros".

Entre las enseñanzas que le quedaron de aquel momento de exposición televisiva, una de ellas fue la de abrir el abanico musical: "En Operación Triunfo me pasearon. Yo llegué a la final, cuatro meses de programa, fueron 15 galas más o menos y me pasearon por todos los ritmos. Canté un tema de Andrea Bocelli, un tango, una salsa, un tema de Fito Páez, "Amor salvaje", del Chaqueño Palavecino... Traté de sortear esos obstáculos porque a mí me gusta cantar de todo. No es lo mismo cantar una cueca cuyana a cantar una bachata".