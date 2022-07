@VivianaRomano

La repercusión del personaje que interpretó en " El primero de nosotros", novela que emitió Telefe hasta hace poco, no llegó de casualidad en la trayectoria artística de Jorgelina Aruzzi. Fue la actriz la que le dio vida a Valeria y que, junto a Luciano Castro en el rol de Nico, conformaron una rica dupla actoral que caló hondo en el público.

.

En diálogo con DiarioShow la charla con ella fluyó sin barreras y con sinceridad. "Nosotros terminamos de grabar a fines de noviembre de 2021 y siempre que pude, la miré desde casa, o en otro horario por Paramount Plus, lo que sí, seguí los comentarios en las redes sociales, los que me hacían en la puerta del colegio de mi hija, mis vecinas. Los personajes tuvieron mucha repercusión, o sea que palpité el éxito un poco con la devolución del público. Con respecto a Valeria, recibí muchos mensajes de mujeres, de parejas que habían hecho tratamientos, que se habían emocionado con la adopción por la manera que se había escrito el guion; en concordancia con actuación y con la dirección. Creo que pegó fuerte cada historia y la mía, por el proceso de ser madre" analizó la actriz.

-¿Contestabas los mensajes?

-Algunos los contesté, otros simplemente los leí y, cada vez que hice algo en ficción que tenía que ver con contar una historia un poco más profunda y realista, la gente se acerca. Hace varios años compuse a una mujer que tenía capacidades diferentes y también se acercaban para hacerme comentarios. Cuando la tele se abre a esos temas, el público se siente agradecido y hay mucha empatía con eso. Lo que conté recién lo hice con Guillermo Francella en "El hombre de tu vida" y salió por Telefe.

-¿Con qué conflicto del programa te sentiste más identificada?

-Cuando leí el guion, el resumen de la historia, me di cuenta que lo importante es saber qué hacer a partir de la segunda mitad de la vida. Cuando ya estás en una posición un poco más acomodada, qué hacer con el deseo cuando ya concretamos algunos otros deseos que tienen que ver con algo más social, o de la primera juventud. Eso me identificó, al igual que la finitud de la vida. En definitiva, mover cosas para cumplir el deseo verdadero vale más que seguir haciendo cosas para estar cómodos. Muchos hablan de salir de la zona de confort, en otras palabras.

"Me di cuenta que lo importante es saber qué hacer a partir de la segunda mitad de la vida, cuando ya concretamos algunos otros deseos"

-¿Lo auténtico y que se asemeja más al día a día es lo que elige el público?

-Creo que sí. Siempre digo que estamos entrenados como espectadores con las series y las plataformas, entonces, fue muy bueno hacer una ficción nacional tan buena como la que puede haber en otras plataformas extranjeras. Me parece que la gente ya no compra la novela rosa.

Junto a Luciano Castro formó una dupla "intensa" en la novela de Telefé.

-Valeria se mostraba intensa, muy “para arriba”. ¿Estaba marcado así en el guion?

-Sí, en un punto el personaje decía lo que se le pasaba por la cabeza, si bien sus amigos la querían, a veces no soportaban su intensidad y discutíamos.

-El personaje de Marita Ballesteros como tu mamá, ¿era igual que vos?

-(Se ríe) Sí, si... Armamos un espejo y éramos parecidas.

-¿Cómo fue trabajar codo a codo con Luciano Castro?

-Un placer. Nosotros habíamos trabajado juntos en "100 días para enamorarse", no hicimos de pareja, pero nos divertimos un montón. Luciano es un gran actor, en esta tira conectamos mucho, buscábamos humor en las escenas, mucha confianza corporal, entonces todo se resolvía fácil y bien. Descubrí a un Luciano con mucho compromiso en la actuación y también lo valoro como amigo.

-¿Te gustó el final?

-Fue un poco la vida y la muerte. El final me pareció emocionante porque mi personaje pudo quedar embarazada tras las adopciones, le dio un poco de equilibrio a lo triste de una muerte.

El después...

Jorgelina Aruzzi recuerda que este año escribió y dirigió la obra "Pura sangre" que protagonizó Griselda Siciliani. "También colaboró Carlos Casella, fue hermoso y recientemente terminé de escribir una obra para mí, estoy transitando una etapa más creativa que trabajadora, y en un momento grabé la segunda parte de 'Los protectores' con Suar, Bermúdez y Parra. Siempre me interesó leer sobre guiones y desde chica escribí mis obras y armé el vestuario; el hecho teatral me encanta".

Griselda Siciliani es una de sus mejores amigas.

-¿Hiciste un curso para escribir guiones?

-(Se ríe) Soy autodidacta, pero me interesa leer sobre guiones. De chica, cuando empecé a estudiar teatro, escribía mis obras y armaba mi vestuario, la creación del hecho teatral, me encanta. También escribir para mis amigas. Griselda vino a ver una obra mía y me pidió que le escriba.

-Además actuaste en obras muy exitosas como "Le Prenom", "La verdad" y "Nini en el aire", entre otras, ¿guardas buenos recuerdos de ese tipo de teatro comercial?

-Disfruté mucho haciendo "Niní en el aire" y cuando hice teatro comercial tuve la suerte de ser parte de grandes proyectos con actores divinos y buenos directores, entonces, no siento una gran diferencia, pero sí la hay con la cantidad de funciones.

-En cuanto a la tele, ¿pensás que en “100 días para enamorarte" ganaste popularidad?

-En "Nina" y en “100 días", el público comenzó a llamarme por mi nombre, y eso que desde mi persona tengo un bajo perfil, no me gusta exponerme. Pero cuando estás al aire es una cosa, después, puede que la gente se olvide y además, cuenta mucho la trayectoria.

En "100 días para enamorarse" su personaje "explotó".

-¿Cómo recordas tu paso por "Chiquititas 2006", cuando fuiste la protagonista?

-Fue muy lindo. Romina Yan no iba a volver al programa, me lo propusieron a mí, aunque yo era grande y armamos una linda pareja con Gastón Ricaud.

-¿Ambar, tu hija, quiere ser actriz?

-No sé, por ahora le gusta la danza. Tiene 12 y yo, a su edad, tampoco sabía bien lo que quería.

-¿Cómo te definirías como ama de casa?

-Hago de todo. Soy bastante hogareña y no tengo a nadie que me ayude en casa. Voy al supermercado, hago las compras, limpio, me encanta ocuparme de mi hija; pero también tengo mis temporadas de salidas con amigas. Me encanta ir al cine y al teatro, a cenar. Lo que me gusta menos es planchar y limpiar los vidrios. Vivo en un PH con un jardín divino y tengo vecinos copados que viven arriba.

-También te gustó mucho vivir en pareja, con Pablo García estuvieron 18 años juntos.

-Sí, y ahora él vive cerca, tenemos una dinámica muy flexible con los días para estar con Ámbar y un muy buen vínculo, pero ahora me gusta disfrutar mi vida de soltera.

-¿Sos feminista?

-Del feminismo se aprende y siento que siempre tengo algo más que puedo incorporar a mi vida; mi cabeza está abierta, ya que desde hace mucho tiempo hemos vivido bajo una educación machista.

"Del feminismo se aprende y siento que siempre tengo algo más que puedo incorporar a mi vida, mi cabeza está abierta"

Protagonizó en cine "Ex Casados" junto a Roberto Moldavsky.

Hace unos meses la vimos en el cine. "Con Roberto Moldavsky hicimos una película, los dos como protagonistas. 'Ex casados' con dirección de Sabrina Farji y la pasamos espectacular. La película era muy graciosa y la experiencia de trabajar con Roberto fue espectacular. Él es divino y la directora, también. En plena pandemia viajamos a La Rioja con todos los protocolos y filmamos mucho" recordó Aruzzi.

-¿Cómo fue trabajar con un "no actor"?

-Sabrina es muy buena directora de actores y Roberto, aunque diga que no es actor, es actor. Logramos mucha conexión y de verdad, no sentí la diferencia, lo considero actor, un gran actor en el escenario.

-En un momento contaste que elegís la comedia, y adorás el drama. ¿Cómo se entiende eso?

-Digo tantas cosas y después no me acuerdo, (se ríe). Creo que una cosa está dentro de la otra, porque no concibo la vida sin humor y a su vez soy una persona dramática para pensar las cosas, me gusta el filo del drama y el humor, el drama y la comedia porque el humor siempre viene a salvar algo trágico.

Esta semana se confirmó oficialmente que Jorgelina Aruzzi se sumará a la puesta teatral de "Casados con hijos", que llegará al Gran Rex en enero de 2023. El anuncio se hizo con una imagen de la actriz junto al protagonista y director de la obra, Guillermo Francella.

Francella le da la bienvenida a "Casados con hijos".

Aruzzi interpretará a "Azucena", y sería el nuevo interés romántico de Dardo Fuseneco ya que su esposa María Elena, no será de la partida tras la salida tormentosa de Érica Rivas del proyecto. “Casados con Hijos” debutará el 5 de enero y será protagonizada además por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato.

V.R