@perez_daro

El 27 de julio llegó a Netflix "Pipa", tercera y última parte de la trilogía protagonizada por Luisana Lopilato y basada en las novelas de Florencia Etcheves. En charla con DiarioShow.com, Luisana, mientras se prepara para volver a hacer "Casados con hijos", dio detalles de la evolución del personaje que interpreta y cómo fue rodar esta película tan fuerte y especial.

Luisana Lopilato: cinco cosas que no sabías de la actriz

Es la última vez que veremos a Luisana Lopilato en el papel de Pipa, la detective ahora renegada y autoexiliada de la ciudad. Buscando paz, se va a vivir a un pueblo en el norte, pero, como si se tratara de una misión en su vida, deberá resolver nuevamente un femicidio dentro de un sistema en el que el machismo y la corrupción le impondrán muchos obstáculos.

"Me gusta trabajar cada personaje de forma especial. Siempre trabajo con mi coach para poder buscar el tono, intentando probar cosas nuevas. De eso se trata esta vocación, siempre intentar de perseverar, hacer nuevos papeles y probarse, para también poder pasar esa barrera de miedo".

Luisana cierra la historia de la detective en "Pipa", que se encuentra en Netflix.

Sobre cómo se encontrará su personaje en el filme, adelanta: "Es una mujer justa, muy transparente, y le interesa que se haga justicia. Ella no estaba encontrando paz en su trabajo, veía mucha corrupción y cosas que no le gustaban, que no iban con ella, y decide alejarse completamente de ese mundo".

Y explica cuál será el conflicto: "Acá la vemos en un lugar en el que parece haber encontrado esa paz, pero se vuelve a ver involucrada en un caso y es la única que puede investigar para saber qué es lo que pasó. Se enfrenta de nuevo a la injusticia, la corrupción, las peleas que hay por las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios, es una historia muy pesada". Aunque asegura que la gente verá a Pipa en acción, admite: "Me hubiese gustado que tenga más escenas de acción".

"Me encantaría poder empezar a producir mis propios proyectos, Antes de los 30 años sentía que todavía no estaba madura"

Sobre el momento en el que se encuentra profesionalmente, indica: "Me encantaría poder empezar a producir mis propios proyectos, Antes de los 30 años sentía que todavía no estaba madura, cuando recibía un guion y empezaba un proyecto, lo expresaba diferente".

"Sentía que no escuchaban lo que yo tenía para decir, pero con los años me empezaron a respetar más y escuchar mis ideas. Me expreso más y pongo más de mí que solo la interpretación. Por eso la producción es un área que me gustaría poder explorar", completa.

.

Luisana se hizo conocida por sus protagónicos en programas juveniles y por la comedia "Casados con hijos". Estos policiales parecen estar en las antípodas de aquellos roles. Acerca de esas diferencias, entiende: "Me encantan los desafíos. No es fácil hacer reír a otro, obviamente porque tenemos diferente humor y no nos reímos de diferentes cosas".

Y cierra hablando de sus conflictos tras protagonizar una de las ficciones que le dio gran reconocimiento: "Después de 'Casados con hijos' tuve que hacer 'En terapia', donde hacía de una chica en quimioterapia. Era fuerte, y me costó convencerme de que podía hacerlo porque me veía tan alejada, pero lo divertido y lo que te hace crecer es enfrentarse a lo diferente y cambiar de piel".

Mirá el trailer de "Pipa", protagonizada por Luisana Lopilato