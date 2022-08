@marceloperaltam

Mimi Maura es una de las artistas extranjeras más queridas del país. Nacida en Puerto Rico, cantante de una banda de metal cuando era pequeña, abrazó la música caribeña y la regala en cada lanzamiento. Recientemente publicó "Alma adentro", un álbum que ella considera diferente a toda su discografía. Durante una entretenida charla, Mimi reveló a Diarioshow.com todos los detalles del trabajo.

Consultada por el nombre de su más reciente álbum, la cantante recordó: "Es un cover, es una canción de una poetisa y cantante e los años 40 que yo admiro. Silvia Rexach... yo había cantado una canción de ella en un disco mío anterior, en Dios de Sol cante Olas de arena. Yo crecí con esta música, mi mamá cantaba estás canciones mientras hacía los quehaceres del hogar y yo nací escuchando a mí mamá cantar, o sea ella cantabaà por más que mi papá era el cantante profesional en la casa, mi mamá estaba todo el día cantando bolero".

Además recordó: "A ella le encantaban los boleros, era muy fanática de la música del ayer, de la salsa vieja, pero generalmente estos boleros y estas canciones que yo me las conozco porque las escuché toda mi vida. Alma adentro es una de estas canciones que escucho desde que nací. Estuve tocando la guitarra en la cuarentena. La saqué y la tuve muy enterrada en mi cabeza, no se me ibaà Pero no sabíamos que íbamos a hacer un disco con el tema. La empezamos a trabajar, después a tocar, y ahí hicimos algunas de estas canciones nuevas que fuimos integrando a la banda".

Mimi Maura presenta un nuevo disco.

Sobre el nuevo sonido detalló: "Queríamos que fuera diferente, no lo queríamos llevar al bolero clásico, pero tampoco le quisimos dar ese toque de reggae que generalmente hacemos. Es bolero y una cadencia más tirando al rock and roll".

¿Cómo decidieron la cantidad de temas para este álbum de 10 canciones?: "En realidad, tuvimos que componer una canción para terminar el disco porque nos parecía que faltaba una canción más, entonces hace un par de semanas, con Sergio (Rotman su pareja- músico, compositor, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs) nos sentamos a pensar que al disco le faltaba una canción parecida a lo que venimos siempre haciendo, al reggae, a esa música caribeña que siempre hemos tocado, porque el disco si se nos fue un poco más por otro lado".

"Digamos también que es como uno se siente, uno va evolucionando y yo tengo ganamos también de hacer otros estilos de músicaà Siempre está el bolero presente, siempre esta el reggae presente y esa cosa melancólica, de nostalgia, que a mí me gusta cantar cosas que se sienten, ¿no? Me gusta darle un sentido a la obra que hago", completa.

Mimi Maura y Sergio Rotman, su pareja.

"En este caso, nos tomamos mucho tiempo por eso mismo, estábamos buscando sonidos específicos y queríamos que todo estuviera perfecto. Creo que lo logramos, por lo menos estamos bien contentos del resultado", mencionó ante nuestra pregunta.

Sobre quienes participaron en este disco, que tuvo su presentación en el ND Teatro, destacó: "Maxi Prieto con su banda de boleros, por otro lado, algunos amigos como Gory, que participó en una canción que también es un poco furiosa, diferente de lo que yo vengo tocando, pero bueno, hay un tema de una amiga mía que me pasó de Puerto Rico y que bueno, me tocó el corazón y decidí hacerlo. Ella quería que yo la cantara así que la grabe con Gory y con Luciano de Attaque. Y después está la banda de nuestro amigo de Nueva York, Pablo Martín que se llama Duna rights que fueron los que tocaron en ´Dime Si´, corte difusión del álbum".