Pichu Straneo supo arrancarnos sonrisas en distintos ciclos televisivos, aunque su labor más recordada está vinculada con "Peligro Sin Codificar". Como referente en la materia, decidió juntarse con un viejo conocido como Sergio Gonal para realizar "Yo soy tu amigo infiel", una comedia con un guiño a la clásica canción de Toy Story en su título. "Es un placer trabajar con un amigo. Está bueno porque nos saca de la zona de confort, es una comedia pero hay que actuar en serio", comenta sobre el espectáculo que se presenta los viernes en el Teatro Multiescena.

.

Con la risa como medio de transporte, el uruguayo dio un paso adelante en 2022 con sus primeras experiencias como conductor televisivo. "Mandá play" y "Recreo", donde se desempeña actualmente, fueron los proyectos que lo tienen al frente, algo poco habitual en su recorrido.

Pichu Straneo en "30 días con mi ex".

-Tu personaje en la obra se obsesiona con el celular, ¿te pasó?

-Sí, más en la pandemia, donde estábamos encerrados y a full con todo eso. Después te das cuenta que hay que aflojar un poco porque te consume la vida, y la obra justamente habla de eso. A veces, no te das cuenta por estar pendiente del celular y no le das bola a tu familia, a nadie, te sumergís en eso y te podés enfermar.

-¿Seguís pensando que en el teatro se ve al "verdadero actor"?

-Es un desafío porque vos tenés que mostrarte en varias facetas, ya que la comedia tiene varios colores. En el teatro no podés fallar, en las tablas se ven los actores. En el cine tenés mil tomas, en la televisión también vas de vuelta; pero acá es una sola oportunidad y por eso es hermoso. Quizás es lo más difícil pero en el teatro se ve al actor en toda su dimensión. Estoy feliz porque estoy volviendo a mi esencia: yo arranqué en el carnaval de Uruguay, al que considero el teatro callejero, siempre fue lo mío.

-¿Cómo es la paternidad en tiempos tan digitales?

-Bien, hay que tener un temple especial para manejar a los adolescentes de este tiempo porque no son lo que éramos nosotros. Ellos exigen mucho, vienen de una época de consumismo y la tecnología, entonces hay que tratar de mediar un poco. Nosotros mismos fuimos quienes los malcriamos y a veces no viene mal decir que "no" o que no se puede. La enseñanza empieza por los padres, hay que aprender a decir que no.

Pichu Straneo y uno de sus personajes más recordados en "Peligro Sin Codificar".

-¿Qué experiencia te está dejando la conducción?

-Primero fue un gran desafío porque a uno se lo encasilla como cómico, que no me desagrada, pero está bueno que me den otras oportunidades. Había conducido en Uruguay, por lo que algo conocía; pero los climas fueron muy buenos, lo disfruté.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un remador.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy muy positivo.

- ¿UN DEFECTO?

- Me engancho mucho con la injusticia.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Un día lindo, un buen vino y una buena música.

Pichu Straneo comenzó su etapa como conductor en 2022.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- El atrevimiento.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Colecciono camisetas de fútbol.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Hago muy bien la cama.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Cuando mezclo la música con el humor.

- COMIDA FAVORITA.

- El pastel de carne.

- ¿UNA SERIE?

- “Vikings”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Peluquero.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Freddie Mercury.

- UNA CANCIÓN.

- “Show must go on” de Queen.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Ser sincero y tolerante.

.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En mi mujer.

- ¿UN MIEDO?

- La vejez.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En alguna playa uruguaya.

- UN PLACER CULPOSO.

- Me gusta mucho la cerveza.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Ser justo.