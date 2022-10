Sergio Surraco vive un año que lo mostró en distintos proyectos a nivel tevé y teatro. Integrante del elenco de "El Primero de Nosotros" de Telefé, reestrenó "La Pipa de la Paz", obra que protagoniza junto a Betiana Blum, quien también es la directora. "Toca temas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Es tan actual porque habla de cosas que pasan hoy en día", detalla sobre el espectáculo que realiza en el Teatro Astral.

El actor destaca la importancia de la formación, algo que hoy parece haber perdido peso, según su visión. "Tenemos que adaptarnos a cosas nuevas. La tecnología hay que usarla a favor del arte, pero que eso no pase por arriba del arte", comenta sobre la nueva era digital en la actuación.

-¿Cuánto se modifica la obra para el reestreno?

-Estamos todo el tiempo con Betiana viendo qué podemos mejorar. Un espectáculo varía todo el tiempo, va cambiando su forma de contarse y nosotros los actores encontramos cosas nuevas cada vez que lo hacemos. Somos disciplinados y, por ejemplo, nos reunimos a ensayar y a leer el texto. Es un trabajo que nosotros decidimos hacer porque nos gusta y nos parece necesario.

-¿Cómo te llevás con Betiana en el rol de compañera y directora?

-No es fácil para ninguno. Con Betty logramos algo que es escucharnos y respetarnos. A veces se daba más pesado el laburo suyo porque no solamente tenía que mirar lo que yo hacía mientras actuábamos, tenía que dirigir. Nos hemos ayudado mutuamente para no descuidar ningún ítem de la obra, ella me dio permiso para opinar. Encontramos una química que pocas veces sucede y el espectáculo crece un montón.

Sergio Surraco.

-¿Cómo ves el presente de tu profesión?

-Las épocas van cambiando en la profesión. Los inicios hoy en día son muy distintos a lo que fueron los míos, hoy es más rápido por las redes sociales. Antes caminábamos un montón para dejar un material, hacer cine era más importante que cualquier cosa y después pasó a ser la televisión.

-¿Por qué creés que se habla poco de eso?

Porque hay muchos actores que no están formados. Ha cambiado mucho, especialmente lo comercial. Hoy muchas personas sin estudios se suben a un escenario, actúan en la televisión y el cine, tiene que ver con el carisma de cada uno. Me parece que la formación dejó de ser importante a la hora de que un actor esté mejor capacitado a la hora de subirse a un escenario o frente a una cámara. La educación ha caído, todo parece más rápido y más fácil, pero yo estudié siete años de teatro. Eso no me hace mejor, pero sí me hace tener herramientas para afrontar muchas cosas.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un soñador.

- ¿UNA VIRTUD?

- Paciencia.

- ¿UN DEFECTO?

- Muchos.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- La gente que me hace reír.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La injusticia.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Jugar al fútbol.

Sergio Surraco.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Jugaba bien al fútbol, llegué a hacer inferiores.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con mi tolerancia.

- COMIDA FAVORITA.

- El pastel de papas.

- ¿UNA SERIE?

- “Peaky Blinders”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Arqueólogo o antropólogo.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Lionel Messi.

- UNA CANCIÓN.

- “Puente” de Gustavo Cerati.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La paciencia y divertirse.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Luciano Castro.

- ¿UN MIEDO?

- La muerte.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Villa La Angostura.

Sergio Surraco en "La Pipa de la Paz".

- UN PLACER CULPOSO.

- Quedarme viendo cosas en Youtube hasta las cuatro de la mañana.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me encanta todo lo tecnológico.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- El poder de la verdad.