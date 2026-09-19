Bahiano: "Tuve que construir mi nombre"

@perez_daro

Bahiano es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, con una carrera que arrancó con Los Pericos, con muchos éxitos compartidos, y un después que hoy suma más años de tiempo solista que los vividos en banda. En un repaso por su trayectoria y su presente, como así la actualidad de la industria y la música, charló con Diarioshow.com sobre su show el próximo 25 de septiembre en el teatro Vorterix que será la primera fecha de una larga gira, y demuestra que a sus 63 años sigue más activo que nunca.

La charla arranca con una realidad que golpea a todos los artistas que giran por el país. Bahiano, con la experiencia de décadas sobre los escenarios, describe un presente donde la ansiedad previa a cada show se mezcla con la necesidad de redoblar esfuerzos para convocar al público. El músico reconoce que la situación económica complica el acceso a los recitales y que la oferta disponible es cada vez más amplia. "Convite de todas las previas de conciertos que generan ansiedad y nada, estamos en un momento también que tenés que hacer mucho para convocar al público, porque la situación es un poquito más compleja", señaló el músico.

Consultado sobre la oferta de shows y la situación económica del público, el cantante cree que la clave pasa por la gran cantidad de propuestas disponibles y la limitación del bolsillo. "Hay mucha oferta y la gente no tiene bolsillo para todo. Y hay mucha gente que está tratando de elegir a qué va a ver y le están dando mucha prioridad a los shows internacionales también".

El avance de la tecnología y las redes sociales modificó por completo la manera de comunicar y de consumir música. El músico no se queda en la queja y reconoce que utiliza esas herramientas para mantener el vínculo con su audiencia. Bahiano reconoce que también hace mucho en redes para comunicarse con su público y que no puede quejarse del algoritmo porque hace lo posible para que la gente reciba información suya.

La trayectoria de Bahiano es un recorrido que atraviesa varias generaciones y que lo encuentra en un lugar de madurez artística. El cantante no elude la cuenta de los años y reflexiona sobre la continuidad de su identidad a lo largo del tiempo.

Aunque el contexto cambió y su nombre pasó de un proyecto colectivo a uno individual, el artista sostiene que su esencia permanece intacta. "Puedo hacer un cálculo, pero igualmente soy yo. En todos estos 40 sigo siendo yo. Nací en el año 87 como para el público dentro de una banda y con canciones que fueron también acumulandose en toda esa historia con Pericos y continuaron también como solista. Pero yo me sigo sintiendo... Si vamos a dividir A.C. y D. C., antes de Cristo y después de Cristo... Sigo siendo la misma persona que escribió esas canciones y que sigue también con su trabajo de escribir. No siento un peso, algún desbalanceo. Obviamente, antes era parte de un nombre en plural y ahora soy un nombre en singular".

El paso del tiempo también trae aparejada la construcción de una identidad propia por fuera de la marca que lo vio nacer. Bahiano habla de las credenciales que se acumulan con los años y de la dificultad de despegarse de una imagen fuertemente asociada a un grupo. El músico recuerda el proceso de construir su nombre como solista y la comodidad que siente en el rol que ocupa hoy.

"Todo hay que respaldarlo. Para todo tenés que tener credenciales. Hoy en día soy producto de un trabajo previo de muchos años también. Que yo tenga cierta soltura también para muchas cosas tiene que ver con todo un trabajo de experiencia de muchos años", sostiene.

Y continuó: "Hay muchos chicos hoy o bandas o artistas de hoy que sí, están surgiendo y demás, pero tienen que acumular credenciales también para dentro de 40 años. Yo creo que sigo estando cómodo en el rol que tengo y el nombre también se va construyendo. Esa es la diferencia de antes y ahora: no hasta hace mucho tiempo me seguían diciendo 'el perico', 'mirá el de los Pericos', era como que mi nombre se diluía. Tuve que construir ese nombre también, por más de que cuando estaba en Pericos también se conocía, pero cuando me salí había que construirlo porque mi imagen estaba muy pegada a lo que era la banda".

Definirse a través de la propia obra es un ejercicio complejo para cualquier artista. Bahiano reconoce que hay partes de él dispersas en distintos discos y que no podría elegir uno que lo represente en su totalidad.

El músico se muestra sincero al admitir que ni siquiera él tiene una imagen acabada de sí mismo y que esa tarea queda, en todo caso, para quienes lo observan desde afuera. "Es que hay una parte de mí en muchos. Entonces no hay un disco que diga 'es integridad', de decir 'esto soy yo al 100%'. No lo podría elegir. Tal vez las credenciales las presentaría otra gente, pero no me describiría yo, no sabría bien cómo describirme tampoco. Hay parte de mí en muchos lugares y tampoco es como que me conozco al 100%. Eso creo que es parte del periodismo, del público, del fan. Nunca lo pensé de esa manera, cómo me presentaría".

El público que asiste a sus shows mutó con el correr de los años y esa transformación es visible desde el escenario. Bahiano describe una mezcla de edades que incluye a padres e hijos compartiendo el mismo recital y destaca el fenómeno de las nuevas generaciones que descubren su repertorio a través de las plataformas digitales.

El músico menciona el caso de un video de "Runaway" que superó el millón de reproducciones y generó una ola de comentarios preguntando por el nombre de la canción. "Y eso pasa cuando ves al público también, porque tu público no es el mismo. En todos estos años ha cambiado el público, hay gente más joven, gente más grande, hay una mezcla interesante. Cuando ves toda esa cantidad de edades diferentes, con padres con los hijos o lo que fuere, es maravilloso".

La idea de la nostalgia como etiqueta que se cuelga a la música de otras épocas es algo que Bahiano cuestiona con argumentos. El cantante sostiene que las canciones trascienden su momento de creación y que siguen vivas porque están grabadas y porque el público las sigue cantando con la misma intensidad que antes.

"Sé que hay canciones que tienen historia, pero yo las vivo como que son hoy. Es música, la música quedó ahí grabada, no se vencen nunca". La experimentación artística y la búsqueda de nuevos caminos son parte de su historia. Bahiano recuerda con cariño "El rey mago de las nubes", un disco que marcó un cierre de etapa y que le permitió explorar territorios por fuera del reggae.

El músico confiesa que prefiere ir al hueso antes que perderse en experimentos y que siempre está abierto a trabajar con otros autores y a cruzar géneros si el resultado es digno. "Es un gran tema. Yo prefiero ir al hueso siempre. Tengo la gente adecuada para experimentar con la música, pero ya el experimento es más personal".

EN VORTERIX 40 AÑOS EN UNA NOCHE

El show del 25 de septiembre en el Teatro Vorterix es una cita que Bahiano espera con ansias. El músico anticipa una noche donde el público ya sabe lo que va a buscar y donde la lista de canciones está en pleno armado.

La posibilidad de invitados y la duración del espectáculo son detalles que todavía están en danza, pero la promesa de una noche intensa está garantizada. "Te tendría que spoilear 40 años, pero yo creo que mucho público del que va a estar esa noche ya sabe lo que va a buscar. Ya sabe el momento que quieren pasar. Estoy en el armado de lista y qué posibilidades también de invitados".

La seguridad sobre el escenario es un tema que Bahiano aborda con honestidad. A sus 63 años, el cantante reconoce que la ansiedad sigue presente y que cada show es importante. El músico destaca el trabajo de técnica vocal que realiza para cuidar su instrumento y la confianza que le da saber que llega en buen estado físico y vocal.

Bahiano también reflexiona sobre los distintos tipos de público que se acercan a verlo, desde quienes buscan acompañar al artista hasta quienes van con morbo. "Yo sigo ansioso, cualquier escenario para mí es importante. Yo voy al hueso y con todo un derrape de canciones. Entonces eso es lo que me da seguridad. Y que también estoy bien, vocalmente y físicamente. Tengo 63, voy 64. Estoy lúcido, con fuerza, con ganas, entonces todo eso el público también lo verá".

LA INDUSTRIA PARA LOS ARTISTAS "TENGO MATERIAL NUEVO"

La industria musical cambió radicalmente y Bahiano lo sabe. El músico describe un presente donde el artista tiene que marcar el rumbo y empujar su propio proyecto porque las compañías discográficas ya no cumplen el rol de antaño.

Bahiano apuesta por largar canciones en redes y ver qué pasa, sin la presión de armar un disco completo de un día para el otro. "Tengo material nuevo, no voy a presentar nada en Vorterix, pero ya estamos trabajando con canciones nuevas que a lo mejor antes de fin de año se va a poder conocer alguna".

Expresó que no tiene un plan para la salida de un disco: "Voy a empezar solamente a largar canciones en redes y después ver en algún momento de apilarlas todas en un disco. Armar un disco es muy costoso. Entonces uno va largando canciones y eso también va enganchando a la gente para ir o conocer la canción o acompañarte en el próximo show para conocerla".

Y finalizó: "No tenés la necesidad de tener que andar planteándote seis canciones del disco nuevo para presentarlo en vivo. Pero en realidad el que tiene que empujar acá siempre es el artista, la banda, el cantor, el solista, el que lo que fuera. Porque una compañía discográfica está con 20 artistas más".

D.P