Cultura Profética: "Hay un tema que nunca puede fallar cuando tocamos en Argentina"

@perez_daro

La legendaria banda puertorriqueña Cultura Profética se prepara para su esperado regreso a la Argentina. Con 30 años de trayectoria y una creatividad que, usando el reggae como excusa inicial, explora distintos ámbitos musicales, la agrupación sigue mostrándose jovial y vigente. El 18 de septiembre se presentarán en el Movistar Arena abriendo oficialmente su gira internacional, y el 19 volverán a Córdoba en Quality Espacio, a más de una década de su último show en la provincia mediterránea. El reencuentro promete vibrar alto.

"Estamos listos. Ya apenas nos quedan los últimos dos ensayos, pero venimos con un show súper contundente. Obviamente, esta es la gira de 'En Bucle', así que nos vamos a enfocar primordialmente en lo que es nuestro presente, lo que es nuestra expresión contemporánea. Pero, definitivamente, hay que dar un paseo por los clásicos y tenemos unas cositas, dos o tres sorpresas especiales que solamente vamos a poder hacer allí en Buenos Aires, así que mucha emoción", expresó Omar Silva, guitarrista de la banda, sobre la preparación de los shows en el país.

Willy Rodríguez, vocalista y bajista, manifestó su entusiasmo por el reencuentro con el público cordobés: "Con unas ganas inmensas de volver a Córdoba. Es muy loco, hace tantos años que no vamos. Casi siempre nos tocaba volver a Buenos Aires nada más y nos tomó súper desprevenidos la noticia de ir a Córdoba. Estamos súper felices y ansiosos por llegar allá. Ya me ha escrito mucha gente que ya van, que tienen la taquilla... qué alegría. Así que vamos a tener unas fechas muy bonitas".

Al consultarles sobre las sorpresas reservadas para el público porteño, Willy Rodríguez añadió: "Bueno sí, obviamente. En Buenos Aires hay una gran apertura, pero más que nada es porque es una ciudad grande donde puedes coincidir con personas que viven o están en la ciudad y es más fácil juntarse y traerlos al show. Más que nada por eso. Y porque hay un tema que nunca puede fallar cuando tocamos allá y lo vamos a hacer; no quiero decirlo, pero quien ha ido a todos nuestros shows en Argentina sabe que ese tema no puede faltar". A lo que Omar Silva acotó: "A petición popular". El público argentino, que siempre se distinguió por su energía y devoción, será el primero en recibir esta gira que comenzará oficialmente en el Movistar Arena.

"En Bucle", el disco que da nombre a esta gira, marca un punto de inflexión en la carrera de la banda. Nacido tras varios años sin material inédito, el álbum surge como una respuesta a un momento histórico atravesado por la sobreinformación, el agotamiento colectivo y una constante avalancha de malas noticias. "Sentí la necesidad extrema de hacer música que funcionara como un abrazo", confiesa Willy Rodríguez. La banda decidió intencionalmente apartarse de la crítica sociopolítica que caracterizó gran parte de su discografía -y que los convirtió en referentes del reggae de conciencia durante décadas - para explorar un terreno más íntimo, romántico y luminoso.

Este giro hacia el amor no implica un abandono de sus principios. Como explica Rodríguez, "una cosa es hablar de los temas importantes, o hacer de eso tu vida para que la gente te admire. Es un poco incómodo. Este disco trabaja el otro lado, el lado necesario: la intimidad, el hacer tu vida y dar ejemplo con tus pasos".

La banda no se vuelve indiferente, sino que elige otro modo de militancia: crear ambientes que ayuden a las personas a sobrellevar la complejidad del presente . La música, en este contexto, se convierte en un refugio, no en otro altavoz de denuncia . Es su forma de contribuir al bienestar emocional de quienes los escuchan, ofreciendo calma y conexión en lugar de más ansiedad.

La producción de "En Bucle" también fue un proceso innovador y profundamente personal. Grabado por primera vez en su propio estudio, Sobrevolando, en Santurce, San Juan , la banda asumió las tareas de ingeniería, experimentando con micrófonos y ecualizaciones para lograr el sonido deseado.

"No somos ingenieros, somos músicos", aclara Omar, pero el desafío de producirse a sí mismos les dio una satisfacción especial. Además, por primera vez, Willy compuso junto a otros autores, como Jayce, de Perú, y el español Spreadlof, mientras que el joven miembro Frido Vargas y el compositor Mati Zapata también contribuyeron con temas. Este enfoque colaborativo le otorgó al disco una diversidad y frescura que, según Eliut, lo convierte en "el mejor disco que hemos hecho hasta ahora".

Respecto al significado de cumplir tres décadas, Rodríguez reflexiona: "En cuanto a los 30 años, estamos guardando un poquito esa carta, más que nada. Sí lo hablamos, sí lo vemos, pero realmente entre nosotros es muy loco porque yo no sé cuándo pasaron todos esos años, la verdad, yo no lo siento". el guitarrista compartió una anécdota: "Yo pienso mucho en cuando estaba en la universidad; uno de los discos que yo más escuchaba era el disco del 30 aniversario de El Gran Combo. Yo veía eso y decía: 'Wow, 30 años'. Entonces, de repente nosotros estamos en ese lugar y es muy loco. Pero gracias a Dios nuestro público nos ha dado la oportunidad de entender cada proyecto y mantenernos vigentes con nuestro sentir artístico presente. Y no tenemos que recurrir a la nostalgia".

"Estamos extremadamente exaltados y emocionados por regresar a Argentina. Buenos Aires es la primera fecha de la gira real y al otro día Córdoba, así que se van a llevar ahí el estreno", concluyó Omar Silva, extendiendo la invitación a los shows de septiembre. La banda, que en 2020 ganó el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Música Alternativa por "Sobrevolando", promete dos noches donde la música, la conciencia y la fiesta se darán la mano como solo ellos saben hacerlo.

D.P