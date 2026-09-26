Guauchos regresa a Buenos Aires y presenta su disco "La Alborada": "Es nuestro recomenzar con todo el entusiasmo de nuevo"

@perez_daro

Guauchos es un grupo de folk rock de Formosa que, con tan solo dos discos editados y uno nuevo por salir, plantaron fuerte una semilla de fusión entre la tradición de la provincianía y la fuerza de la distorsión, demostrando que la música puede florecer naturalmente con distintos colores y ser parte de un paisaje más rico. La banda está a punto de tocar en La Tangente el 1° de octubre para presentar su tercer álbum "La Alborada", y, anticipando todo lo que se viene, su cantante Federico Baldus charló con DiarioShow.com sobre este gran momento.

"Es la primera vez que vamos a tocar el nuevo disco completo. Lo estuvimos ensayando en Formosa todos juntos y va a ser la primera vez que lo tocaremos en vivo. Vamos a unir también canciones de los demás discos, va a ser un show largo. Lo estamos preparando con mucho entusiasmo", cuenta el músico sobre la cita en La Tangente, el espacio porteño que será testigo del reencuentro con su público de Buenos Aires.

El sucesor de "Pago" -ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Nuevo Artista de Folklore y elegido disco del año por la revista Rolling Stone- llega tras nueve años desde el último trabajo. "Estuvimos como dos años haciendo este disco, se demoró un poco en salir. Con respecto al último álbum, pasaron 9 años", explica Baldus.

El sonido de "La Alborada" cambió todo para el grupo, abrió horizontes creativos y estilísticos, y atravesando géneros latinos. "Es un disco diferente por la cantidad de tiempo que pasó y, sobre todo, en el sonido. Es muy distinto a los anteriores, es muchísima más orgánico. Salió un poco de nuestra zona de confort respecto al género musical, explora otros géneros, se va un poco a lo latino", expresó el cantante.

El corte "Para escapar de las penas" es un bolero que, según el vocalista, "sale de la sonoridad que estamos acostumbrados a construir con Guauchos". La incorporación de nuevos estilos se dio de manera natural: "No fue algo que hayamos buscado previamente, sino que se dio de manera natural ir hacia todos esos lugares. No fue nada pensado ni prearmado, fue el encuentro en el taller creativo en nuestra sala de ensayo. Nos sorprendió hacia dónde iba y estábamos contentos con lo que pasaba".

La producción de Ale Vázquez marcó un rumbo clave. "Fue una experiencia inolvidable para nosotros. Nos sorprendió en muchísimas cuestiones con cómo él va llevando el proceso. Ajustó algunas líricas, se involucró tanto en el disco que terminó plasmando lo más natural de nosotros". Y profundiza: "Nos llevó a nuestra versión más orgánica. El haber trabajado con Ale Vázquez le marcó el nuevo rumbo a esta sonoridad actual, por cómo él fue llevando todo el proceso, que fue maravilloso y mágico".

Respecto a cómo encararon la grabación, Baldus relata: "Vázquez tomaba la fotografía de la versión más pura e inicial. La génesis de la canción la tomaba y decía 'esto me gusta así como está', siempre iba simplificando". Como ejemplo, menciona el tema "Para escapar de las penas": "Dijo que escuchaba solamente un cajón, una guitarra y las voces, así súper acústico, y fue así como lo grabamos. Siempre estuvimos acostumbrados a producir más la cosa, darle vuelta de rosca en las mezclas y ponerle efectos. Esto fue totalmente lo contrario y simple".

Consultado sobre si la esencia folklórica se mantiene a pesar de la exploración de ritmos latinos, Fede afirma: "Me gustaría pensar que es parte de la identidad. Nos ha pasado en canciones que están en tiempo musical de 4/4, que no es el compás folklórico, pero siempre se siente que hay un folklore". Y agrega: "Por más que no respete el popular compás del 6/8 que es el del folklore, siempre hay algo de nuestra tierra, de nuestro color, que te lleva al folklore. Eso debe ser la identidad que construyó la banda".

El primer adelanto, "Tanta ilusión", fue elegido como carta de presentación. "Hubo una selección y un poco de pensar qué lanzábamos primero. La carta de presentación más completa y que más nos define era la popular chacarera folk rock que es 'Tanta ilusión'". Sobre su significado, completa: "Es una canción que habla del deseo y de la pasión por subir a los escenarios, por tener una banda y seguir tocando juntos. Habla un poco de eso, entonces era el puntapié inicial. Es una canción que le cuenta nuestra emoción a la gente".

Ante la inquietud sobre cómo recibirá el público estos cambios, el artista reflexiona: "El que conoce a Guauchos y conoce los otros discos, es un color más que nos sale del concepto de siempre. Y la gente que nunca nos escuchó, quizás escuche nuestra música por estas nuevas canciones o nuevos géneros".

En ese sentido, agrega: "Un productor amigo nos decía que esto nos va a hacer conocer a otras personas por los ritmos y colores que hay en este disco, nos abriría un poco más las fronteras. Le gustaba que tengamos estas variables".

Acerca del proceso de realización, Baldus remarca: "Para nosotros fue un desafío sostener un disco que está tocado a pulso, a tracción a sangre real. Se siente mucho el pulso del toque humano y el sonido en este disco es muy orgánico".

Y compara: "Los discos anteriores los trabajamos con Mariano Bilinkis, un gran técnico que mezcló nuestros dos álbumes anteriores. Estábamos muy acostumbrados al confort que nos ofrecía desde su genialidad con el audio". Sobre la fotografía actual del grupo, prosigue: "Este disco fue una fotografía de cómo estamos hoy en día, refleja el paso de los años de disco a disco. Son muy notorios los cambios, así que es toda una nueva experiencia este álbum".

Respecto a la fecha de lanzamiento en plataformas, el formoseño comenta: "Hoy Guauchos tiene un equipo grande de gente. Están haciendo todo lo posible para que el disco esté antes del show, unos días antes, y si no llegamos por cuestiones de tiempo de las plataformas, sale a los días". Sobre otras novedades, adelanta: "Van a haber más sorpresas, es un disco muy lindo a mi gusto. Como siempre estamos acostumbrados con Guauchos, compongo la mayoría de las canciones y después pasa por las manos de los muchachos".

En relación a las aportaciones de otros integrantes, el cantante puntualiza: "Siempre elegimos una canción de nuestro compañero Lucas Caballero, pero en este caso hay dos canciones que tienen el vuelo de él, que está viviendo en México. Hay un reggae y un folk rock pesado casi heavy metal, son dos canciones que sorprenden en el disco". Lucas Caballero es un integrante de la formación original que ahora reside en México.

Sobre la instrumentación invitada, el músico destaca: "Lo más importante para mí es la instrumentación que incorporamos de la mano de Matías Romero con sus compañeros de la Orquesta Nacional. Tener a disposición músicos de esa categoría nos sumó demasiado, es un orgullo total". Y detalla: "Pudimos meter contrabajo, bandoneón, acordeón y orquesta de cuerdas. En todos los temas están muy bien ensamblados y con mucha instrumentación".

De cara al espectáculo en vivo, el artista anticipa: "Quizás no podamos hacerlo tal cual está en el disco para esta presentación, pero sí vamos a tener algunos invitados sorpresa muy especiales que van a reflejar todos esos arreglos y colores tímbricos".

Lázaro Caballero, elegido por el Chaqueño Palavecino como su sucesor, es también oriundo de Formosa, y en los últimos años surgieron muchos artistas y festivales de cepa formoseña, algo para celebrar. Por eso el vocalista menciona cómo se vive la escena musical y el folklore en su provincia natal: "Está pasando algo tremendo con el folklore en Formosa y en los alrededores. Está siendo como un boom con toda esta música de Lázaro Caballero y todos estos eventos que él produce".

Para concluir, sobre la invitación al público, Federico Baldus cierra: "Traten de acompañar a esta presentación a todo el público del folk rock, porque se van a encontrar con un disco muy verdadero, muy honesto. Es nuestro recomenzar con todo el entusiasmo de nuevo".

D.P