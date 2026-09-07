Micky Rodríguez: "La idea es homenajear a este disco que tanto quiero"

A pocos días de llevar a cabo un concierto conmemorando el aniversario del disco "Tercer Arco", Micky Rodríguez habló en exclusiva con DiarioShow y repasó un poco de la historia del disco, algunos momentos de aquella época y la importancia del material obtenido.



En una reciente tarde de sol de este cálido invierno, Micky Rodríguez hace una parada en su recorrido, "estoy saliendo con unos amigos, una vuelta en moto" y entra a una estación de servicio en plena ruta entre La Falda y Carlos Paz, a varios kilómetros de San Marco Sierra, sitio en el que reside hace varios años. Desde allí, el histórico bajista de Los Piojos y líder de La Que Faltaba brindó detalles de lo que fue la grabación de Tercer Arco, un disco fundamental para el rock nacional y, por supuesto, para la citada banda.

¿Cómo surgió la idea de hacer este show aniversario?

Bueno, en principio surge a partir de toda mi historia, de todo lo que pasé. Por supuesto que estas fechas para mí son emotivas y tienen que ver con todos los días también haber participado de esa historia. Para mí, como digo siempre, es un privilegio enorme. Hoy me agarra acá en el presente con una banda hermosa y con la posibilidad también de homenajear y de mimar ese disco que tanto quiero, que tanto bien nos hizo y que tantas canciones lindas tiene. A partir de eso surgió la idea de hacer ese pequeño y humilde homenaje.

¿Qué te acordás de aquellos días de la grabación en el estudio? ¿Cómo fue todo el proceso?

Si bien ya habíamos tenido la oportunidad de grabar dos discos anteriores y esa había sido nuestra mínima experiencia, este disco creo que tiene un... o sea, como se desarrollaba nuestra carrera, fuimos creciendo de a poco e incorporando hasta nuevos elementos en la música. Tengo recuerdos muy buenos de la grabación, de jugar mucho al fútbol. Un poco leyendo esa introducción que tiene el disco me vinieron todos los recuerdos de jugar al fútbol, de grabar muchas veces todo chivado, un desastre éramos, pero con las pasiones ahí a flor de piel. No nos importaba nada, nos metíamos ahí en el estudio, grabamos como veníamos, así que esos son uno de los grandes recuerdos que tengo.

Poco después la música de la banda se terminó metiendo en los estadios, en las canchas, en las tribunas

Sí, claro, claro. Sí, porque bueno, había una naturaleza futbolera en nosotros. Más allá de las pasiones por los equipos, nos gustaba mucho el juego, jugábamos una o dos veces por semana, así que estábamos... siempre había una redonda al lado nuestro y era parte de nuestra escenografía cotidiana.

Sobre el nombre del álbum, en medio de tanto fútbol ¿el tercer arco terminó siendo la sala, el estudio de grabación?

Sí, en realidad es... yo calculo que tiene que ver, y para mí tiene que ver, con una opción, con una nueva opción. La de Tercer Arco es esa idea. Después se barajaron varias interpretaciones, pero en principio tiene que ver con esa idea de otra opción más.

Consultado por los temas que tenían listos para grabar y el material pretendido...

La verdad es que siempre llegábamos al estudio con la cantidad de temas justos. Un poco vagos, pero bueno, era la forma en que producíamos y tratábamos de ajustar al máximo esos temas. Nada, la grabación siempre estuvo buena porque, primero, íbamos a convivir un par de buenos días juntos en un estudio y toda la convivencia terminaba imprimiéndose en la música. Así que ese es un lindo recuerdo que tengo de esa época.

Tenés presente a Tavo, digo el recuerdo, el cariño...

Sí, sin duda. Todos los días, con el correr de los días más aún todavía. Pero bueno, esas son de las cosas que agradezco a esta vida: haber compartido muchísimos años con él, con su guitarra, con su música, con su blues, con todo lo que... con River, con todo lo que compartimos juntos. Así que la verdad que tengo un hermoso y un recuerdo muy alegre. Con el tiempo cada vez me lo quiero tatuar más. Cada día que pasa pienso y digo: "Tenías razón en un montón de cosas". Pero bueno, recuerdo vivo y contento de haber compartido con él.

Antes de despedirnos, podrías detallarnos bien qué hacías y en dónde estás ahora

Estoy en La Falda, provincia de Córdoba, yendo para el lado de Carlos Paz por unos caminos de montaña que acá unos muchachos con mapa están guiando. En ese plan, disfrutando muchísimo del lugar donde vivo. Vivo en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, un pueblo en medio de la montaña. Así que nada, en ese plan de disfrutar con los muchachos de andar un rato en moto.

Ahora sí, para no robarte más tiempo, ¿cómo siguen las cosas para La Que Faltaba? Próximas presentaciones, proyectos, cómo viene lo que queda del año, el año que viene...

Tocamos este viernes 11 en Groove haciendo esta presentación y este homenaje a la historia de Tercer Arco. La Que Faltaba después tiene muchas fechas en el Gran Buenos Aires, luego nos vamos a la costa, así que eso sería en principio. Hay que chequear el Instagram para ver por dónde vamos a seguir.