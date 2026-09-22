Michel Peyronel: "Lo que hacemos son los temas de la banda más roquera que existió en Argentina"

El histórico baterista de Riff, Michel Peyronel habló en exclusiva con DiarioShow y repasó los años gloriosos con "la mejor banda que pisó estas tierras". Además, brindó detalles de la próxima grabación con la agrupación que hoy comparte con su hijo Jean Jacques y el cierre de año que ya está programado. Además, adelantó que trabaja en un libro sobre su vida y obra.

El nombre oficial de su actual banda es Riff por Humanoides Disidentes, "es una versión de Riff de 2026, es una nueva versión de la misma banda, obviamente soy el único ex integrante... por eso es Riff por Humanoides, porque el resto de la banda son humanoides...bueno, yo también en realidad".

El poder de Riff: Pappo, Michel Peyronel, Vitico y Boff.

Ante la consulta indicó: "De alguna manera esta banda es un poco parte del renacimiento del rock que yo creo que está teniendo lugar despacito, de a poquito, pero está ocurriendo. Estamos muy ilusionados porque hay cada vez más gente que se vuelve a copar con el rock y esta es una banda muy roquera. Lo que hacemos son los temas de la banda más roquera que existió en Argentina, ni hablar, por no decir la mejor banda que pisó estas tierras".

"Es una banda de millennials, de pendejos que tienen otra impronta, pero no obstante lo cual tienen el rock en las venas y tiene una potencia terrible, una energía, lo llevan adentro. Más allá de que Jack es el violero y el director de la banda, que es mi hijo, obviamente ya viene así, no le queda otra", agregó.

¿Tienen pensado grabar un disco o show en vivo?

Estamos terminando de grabar ahora, grabamos las bases de 20 temas, o sea que ahora vamos a enfocarnos en terminar el primer disco que es un disco de 10 temas que va a ser también un vinilo que se va a llamar "Riff por Humanoides con Profetas Visionarios", porque los profetas visionarios van a ser invitados especiales, porque para nosotros son profetas visionarios todos los pibes que han creído en lo nuestro apenas empezó, ¿entendés? Por eso siento que esos profetas visionarios de los que hablo en "La pantalla del mundo nuevo" son estos invitados. Lo estamos grabando en Monsterland Studios, que son los estudios de Álvaro Villagra, que es como un hermano para mí, con quien hice montones de grabaciones yo como productor y a veces tocando juntos. Fuimos a Abbey Road cuando fui seleccionado como el productor de la banda que ganara el concurso "En camino a Abbey Road" y se me ocurrió llevarlo a Álvaro para que sea el ingeniero y nada, hicimos un disco en Abbey Road y estuvo buenísimo. Es alguien con quien nos gusta grabar juntos y va a salir un disco bárbaro de esto.

Antes hablaste de tocar con tu hijo, Jean Jacques, ¿cómo es compartir todo esto con él? Él es un gran músico también y lo nombrabas como cabeza de grupo

Me gusta pensar que es un poco el Mick Ronson nuestro. Mick Ronson era el violero de Bowie, un tipo re interesante porque tenía formas muy creativas de armar las guitarras. Yo soy fanático del sonido de dos guitarras, de hecho, Riff lo era. Me parece que él puede ir más lejos en cuanto a creatividad con su instrumento. Aparte toca el bajo de puta madre, toca la batería bastante también. Y los demás chicos son impresionantes. "El Capitán" es un tremendo bajista, parece mentira siendo tan chiquito que toque con tanta velocidad. Todo ese componente punk metal que tenía Riff lo traje yo por mi pasado con Extraballe en Francia. Todos esos temas súper veloces como "Mal romance" o "Vértigo romántico" los hace de taquito porque él junto con Luke, el baterista, eran la base rítmica de una banda. Y ahora tenemos un violero nuevo porque antes estaba Arito, pero Arito está tocando mucho con Caras Extrañas y su proyecto solista. El nuevo violero se llama Julián Cripster, la rompe, es un humanoide tremendo. Todos tienen más o menos esa edad, 30 y algo, millennials bien jodidos.

Aprovecho que tenes puesta una remera de "Macadam 3... 2... 1... 0..." ¿cómo compusiste esa canción?

Me gusta pensar que el 3, 2, 1, 0 es la cuenta regresiva a "La pantalla del mundo nuevo". Habla de bandas en un futuro distópico.

Con ese tema me pasó una cosa terrible: me lo robaron. En "La Seren..." (importante marca de lácteos) hicieron un jingle donde se copiaron el tema cuando decía "3, 2, 1, 0" y bautizaron las leches con el "3,2,1,0". El juicio está por llegar a su fin y parece que habrá justicia. Igual seguimos la tradición rifera y nuestros shows terminan siempre con Macadam.

Unidos por la música y la amistad, Pappo y Peyronel durante la época arrolladora de Riff.

Qué recuerdos tenés de y con Pappo...

Mirá, estoy escribiendo mi propio libro, ya tengo más de la cuarta parte. Es mi historia con Riff, mi versión de todo desde mis orígenes en la música, la primera parte de Riff hasta el famoso concierto de Ferro.. asique quiza después haga una segunda parte con lo que siguió.

Hablando de tu amistad con Pappo, sé que también sos fanático de las motos, ¿cómo vivís esa pasión y cómo estás tras el accidente?

Tengo una Triumph y una Ducati, que son mis motos favoritas. Tuve un accidente medio bravo con una Triumph Tiger, me corté el supraespinoso que es un tendón del hombro. Hice rehabilitación pero no me podían operar, por eso no estoy tocando la batería en los shows enteros. Eventualmente, cuando mejore, voy a tocar algunos temas como hace Ringo Starr a sus 85 años, que se sienta en una batería al lado del baterista principal.



Qué siga para Riff x Humanoides Disidentes

En cuanto a los shows vamos a hacer como una despedida de la Ciudad de Buenos Aires en un show bastante íntimo, pero no menos violento, en Makena, que es el mega bar más roquero que hay. Así que creo que va a estar bueno, eso va a ser el 14 de noviembre, como para preparar a la gente por lo que se viene en el 2027, que va a ser un año con mucho rock.