Sebastián De Caro cargó contra el consumo actual y profundizó sobre la crisis del cine: "La gente no percibe el mundo a más de 30 segundos"

Sebastián De Caro fue invitado al programa "Cara a Cara", de Crónica, El Streaming, en donde ofreció una mirada crítica sobre el presente cultural y social.

En la entrevista repasó algunos puntos sobre el estado del cine, los hábitos de consumo en las redes sociales y el impacto de la tecnología en la atención diaria. El cineasta reflexionó sobre el rol del arte, el debate público y las tensiones generacionales que atraviesan a la sociedad argentina.

La crisis del cine y las nuevas audiencias

Durante la charla, De Caro sostuvo que la mayor dificultad de la industria audiovisual no radica únicamente en las producciones, sino en la relación que el público entabla con las obras. "Hoy el problema más grande que tiene el cine es la audiencia, que no sabe qué hacer con una película o un libro en el mundo físico real después de dejar la sala", afirmó.

En esa línea, remarcó que el consumo fragmentado atenta contra la experiencia profunda del espectador: "Hoy hay gente que ve un resumen de película o tres recortes en Instagram y jura que ya la vio".

Según el realizador, el fenómeno se extiende al debate público general, donde "la gente no percibe el mundo a más de 30 segundos" y predomina una dinámica con "más panelistas que hacedores".

Al referirse a la gestión cultural y la necesidad de generar recambios en la industria cinematográfica local, De Caro señaló la importancia de apostar por los realizadores más jóvenes. "Si fuera Ministro de Cultura, lo primero que haría sería buscar la manera de que chicos de menos de 25 años debuten en la dirección. Para tener a Lucrecia Martel o Damián Szifron tenés que tener un semillero gigante", explicó.