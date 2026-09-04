Zamarbide: "Vamos a grabar un disco en vivo"

En exclusiva con Beto Zamarbide: a 40 años de El fin de los inicuos, la voz de V8 repasa la génesis del heavy metal argentino y anticipa su próximo vinilo en vivo

El legendario cantante repasa las cuatro décadas del álbum que marcó el final de V8 y detalla el show donde registrará un nuevo disco en vivo en formato vinilo. Una charla a fondo sobre los orígenes del género en el país, el legado de la banda emblemática y los recuerdos imborrables junto a figuras clave como Pappo y Ricardo Iorio.

En una extensa charla con el vocalista fundador de bandas icónicas como V8 y Logos hablamos sobre la próxima fecha de su proyecto Zamarbide, además de la gira por Rosario, Comodoro Rivadavia, Uruguay, México, Colombia y Ecuador, entre otros.

Así las cosas, ante la consulta de: ¿Cómo se gestó esta fecha en la Ciudad de Buenos Aires y cómo viene la preparación?

El año pasado habíamos hecho una celebración de "Un paso más en la batalla", el segundo álbum de V8 con la formación original y del segundo álbum de Logos "Generación mutante", en el Groove, justamente en esa misma sala donde vamos a estar tocando ahora el día 12 de septiembre próximo junto con Maligno.

Va a ser realmente una fecha muy importante porque en estos 40 años de "El fin de los inicuos", que después de eso ya vino la separación y a partir de ahí ya no más V8 y se armaron las diferentes bandas como Rata Blanca, Horcas, Hermética y Logos, vamos a abordar ese último álbum de V8 que prácticamente termina siendo la continuación en cada una de estas bandas que nombré en el desarrollo musical de cada uno de los integrantes que formaron parte del comienzo del heavy metal en Argentina.

Sobre cómo va a ser la grabación del disco en vivo y la novedad de su lanzamiento en vinilo, dijo:

Es algo que surgió en las últimas semanas y para mí es una noticia tremenda. Porque justamente este génesis del heavy metal en Argentina salió en ese formato, el formato vinilo.



Hoy básicamente la mayoría de la gente escucha música en los teléfonos celulares y la verdad que se escucha horrible ahí, porque está demasiado comprimido. Hoy en el teléfono lo que escuchamos es una milésima parte de todas esas frecuencias que están todas recortadas y comprimidas y que salen por un parlantito superchiquitito.



Entonces el ponernos ahora a pensar en que vamos a volver a grabar en vivo y que todo eso se va a reproducir en vinilo para nosotros es algo muy interesante, que también te compromete, te desafía a tratar de lograr lo más orgánico y fresco posible de ese show en vivo del 12 de septiembre. Es algo que yo creo que estamos tratando también de devolverle a la gente... el poder disfrutar esa experiencia, porque mucha gente va a ir a ver ese show ahí donde vamos a tocar en el Groove, pero de alguna manera después con el tiempo va a querer revivir eso que vivió allá. Y la idea nuestra es poder entregárselo en ese formato vinilo.

Con respecto a Pappo y los primeros pasos de V8 recordó:

Realmente él fue el responsable de todo lo que después pudimos hacer con V8. Pappo fue el que nos llevó a nosotros a pisar los grandes escenarios, desde el B.A. Rock él siempre nos invitaba.



En cuanto a una breve anécdota o recuerdo de Ricardo Iorio indicó:

Ricardo es también otro personaje que siempre va a vivir en nuestro corazón. Y ayer estuve mirando viejas imágenes, de él y me acordaba cuando estuvimos en el Groove. Ricardo vivía en el campo, cerca de Coronel Suárez (campo, campo eh) y lo invité a tocar y el loco vino, con su jeep a él no le gustaba que lo lleven a ningún lado, así que venía con sus camionetas, en este caso con su jeep lleno de barro. Estuvimos ensayando muy brevemente, y la verdad que no seguimos ensayando más porque todo salía muy fluidamente. Ese día yo estaba con mi familia y se generó un intercambio con mi hija, mi mamá y mi hermana muy lindo, me emocionó ver todo eso".

Por último, después de esta fecha y la grabación que seguí

Todos estos shows que tenemos con Zamarbide. Vamos a estar en Uruguay, que volvemos después de mucho tiempo, también en Rosario el día 13, vamos a ir a Comodoro Rivadavia el 18, el 19 en Pico Truncado, el 20 en Córdoba. Ya en octubre estamos pensando ir a México, en noviembre a Ecuador y Colombia, para después volver a Argentina para Las Cumbres del Metal. Queremos dejar plasmadas en formato grabación, primero en vinilo y después vamos a ver en qué formatos.