Rocío Marengo viene atravesando un año lleno de complicaciones en su vida privada. Hace varios meses, ilusionó a sus seguidores con la posibilidad de ser mamá, pero todo cambió poco tiempo después cuando compartió la triste noticia de que el tratamiento había fallado y no había bebé en camino. Ahora, en "Socios del Espectáculo", la influencer que está por entrar a "El Hotel de los Famosos 2", contó a corazón abierto sobre el fin de su relación con el empresario Eduardo Fort.

Hace unos meses, la pareja se había comprotemido y levantó muchas sospechas sobre una posible boda. Lamentablemente, la modelo contó que a través de su Instagram que su relación no había funcionado, despertando rumores de separación que terminaron siendo verdad. "¿Te vas a casar?", le preguntó un seguidor, a lo que Rocío Marengo respondió tajante: "¡Por ahora no! ¡Ni cerca! Antes era un sueño pero mi última relación me sacó las ganas de todo".

.

El mensaje de Rocío Marengo sobre su situación sentimental.

Ahora, tres meses después de haber compartido esta historia de Instagram, Rocío Marengo habló en el ciclo de "El Trece" y confesó que está soltera. "Estoy sola, separada. Pensando en este proyecto. Yo ya no puedo conseguir candidato", comenzó diciendo entre risas.

Rocío Marengo y Eduardo Fort dieron por finalizada su relación

Para ahondar en la situación, el panelista Adrián Pallares preguntó: "¿Pero estás separada oficialmente?". La modelo se tomó la pregunta de buena manera y respondió: "Sí. Tengo muy buena relación con Eduardo, de hecho estuvimos en Miami, no tengo nada que ocultar. La realidad es que yo hoy, sé lo que quiero y para dónde voy. Y me parece que hoy tengo esta oportunidad de entrar y conocer gente que uno nunca sabe. Y la verdad que entrar pensando que tengo un novio afuera no sería sano para mí. Veníamos remándola mucho y dije 'hasta acá'".

.

Continuando con la conversación, un panelista le preguntó a Rocío si aún tenía ganas de ser mamá. "Yo quiero ser mamá", respondió contundente la modelo. Luego, recordaron cuando salió a cruzar a Eduardo Fort por su ausencia cuando era participante del programa "Showmatch" de Marcelo Tinelli.