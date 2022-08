El vínculo amoroso entre la China Suárez y Benjamín Vicuña se quebró hace un año y desde entonces cada uno hizo su propio camino. Después del escándalo del Wanda Gate, la actriz vive un pasional romance con Rusherking mientras que él encontró el amor en manos de Eli Sulichin.

Ahora, el chileno habló a fondo sobre la repercusión mediática a la que se vio expuesto y detalló sobre su caótica separación. Al respecto, en diálogo con "Socios del Espectáculos" expresó: "No voy a entrar en detalles, pero nada fue impulso".

"Es un tema sensible, porque por lo que uno diga después le hacen bullying. Pero yo soy responsable de cada una de las decisiones que tomé en mi vida. De lo bueno y de lo malo que hice. Me hago cargo. Entiendo que tomé elecciones, que expuse mi vida. Y no es tan así que son las reglas del negocio, porque hay muchos actores que admiro que no tuvieron que pasar por las cosas que pasé", reflexionó.

"Más que poner la cara, entiendo cómo funciona esto. El que se enoja pierde. Me parece que se puede pasar por diferentes etapas de la vida. Hoy siento que puedo estar acá, sin ningún problema. No tengo nada que tapar ni ocultar. Puedo hablar de todos los temas, estoy en un momento súper bonito en lo profesional. En la relación con la prensa no me ubico en lugar de víctima por nada del mundo. Yo he sido muy protegido, querido y cuidado", continuó.

Consultado por si sentía celos de Gonzalo Heredia cuando grababan ATAV por las escenas con la China Suárez, el ex de Pampita fue contundente: "No. No. Pregunta corta, respuesta corta".

Acto seguido, Mariana Brey acotó: "En su momento, yo había contado en LAM de un cierto pedido de tu parte en los guiones". Fue en ese entonces cuando Vicuña aclaró: "Ah, me acuerdo. Siempre se habla mucho y se especula mucho en torno a las series. Pero no, no había un tema puntual".