" Canta conmigo ahora" comenzó hace menos de un mes, y Cristian Castro ya es uno de los jurados que más causó furor con sus looks extravagantes y divertidas ocurrencias. El artista tuvo conflictos con la producción del programa por algunas ausencias en las grabaciones del mismo, y con las maquilladoras y peinadoras por sus continuos cambios de color en su pelo.

En las últimas horas, se conoció cuales son las cuestiones de su vida personal que más aquejan al cantante. En principio, Castro está preocupado por la salud de su madre, la reconocida actriz, Verónica Castro, y trascendió que le pidió vivir juntos de nuevo.

"La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo (...) Ojalá que quisiera, a ella le gusta mucho Acapulco", comentó en el programa Despierta América.

Cristian Castro teme por el bienestar de su madre, Verónica Castro.

Además, el músico indicó que le ofreció tanto a su madre como a su tía una propiedad en el lugar que ellas deseen para vivir los tres juntos. "Les digo: 'Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa'. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad", aseguró el artista que está radicado en Argentina, lejos de sus seres queridos.

Como sorpresa, Cristian Castro reveló que otro de los motivos por los que quiere mudarse con su familia, es que le está costando encontrar una nueva pareja en las redes.

"Estoy conociendo algunas chicas, pero la verdad es que no se define, no estoy definiendo bien una novia y también estoy preocupado por eso. Si no casarme, sí me gustaría vivir con alguien y también me gustaría también quizás más familia, pero te digo que estoy preocupado porque no encuentro pareja", expresó.

