Los herederos de Diego Maradona atraviesa una nueva polémica entre ellos tras la muerte de su padre. En las últimas horas, Mario Baudry, abogado y esposo de Verónica Ojeda, brindó un reportaje a Jorge Rial en el que mencionó que falta dinero en la sucesión del ex futbolista y las responsables serían Claudia Villafañe, Dalma Maradona y Gianinna Maradona.

Fiel a su estilo, Dalma no se mantuvo en el silencio y cuestionó los dichos del letrado. A pocos días de haberse convertido en madre por segunda vez, decidió aclarar las acusaciones que cayeron en su contra en charla con "LAM". "Hoy le estaba dando la teta a mi hija y escuché cada barbaridad que no puedo dejar pasar", comentó en primer lugar.

Además, la actriz dejó en claro su posición: "No voy a dar detalles porque los cinco herederos habíamos quedado que todo lo que teníamos que hablar, era todo puertas para adentro. Tenemos un enemigo en común que es Matías Morla. Pelearnos en televisión nos resta, no nos suma".

Claudia Villafañe y Dalma Maradona, apuntadas por el abogado y esposo de Verónica Ojeda.

Dalma Maradona no se guardó su opinión sobre Baudry por el malestar que le generaron: "No me cierra lo que dice. Cuando te gusta más la cámara que el dulce de leche y no lo podés manejar, pasan estas cosas". De todos modos, el resto de los hermanos no omitieron su opinión, por lo que no se conoce su posición hasta el momento.

Claudia Villafañe ingresó en un momento de la entrevista para mencionar que llevará a la Justicia al abogado de Verónica Ojeda para afirme sus dichos en contra suya. Según lo que el letrado explicó, la falta de dinero sería culpa de la ex esposa de Diego Maradona y dos de sus hijas.