Hace poco, Rusherking fue acusado de estafa por un productor oriundo de Viedma, por un recital que el trapero tenía pautado en mayo en esa ciudad, el cuál nunca se realizó. Al parecer, el novio de la China Suárez tenía otro show ese mismo día en Comodoro Rivadavia, en el que sí se presentó, y eso provocó la furia del empresario.

Las entradas para el primer espectáculo ya se habían vendido, por lo tanto el productor de Viedma comenzó a escrachar al ex de María Becerra en las redes.

"Ahora pasó el tiempo, el tipo mandó carta documento y no le recibieron ninguna, no le contestan el teléfono y no le devuelven la guita. Lo lógico es que, si hay buena voluntad, le devuelvan la guita porque Rusher se fue a cantar a otro lado porque la está rompiendo", indicó Yanina Latorre en " LAM".

"El hombre vio una historia de la productora de Rusher anunciando que se va a presentar en Comodoro Rivadavia. Entonces el tipo lo etiquetó en su historia y advirtió que tengan cuidado con Rusherking que dice que se va a presentar y es un estafador", agregó la panelista.

Rusherking fue acusado de estafa por un show en Viedma que canceló.

Las acusaciones llegaron hasta el cantante, quién respondió asegurando que el no estaba al tanto de esta situación. "A mí no me rompas los huev... etiquetándome cuando no tengo nada que ver. No sé ni quién sos", le habría dicho Rusherking al hombre por mensaje directo de Instagram.

Luego, el productor le insinuó que se rodeara con "gente bien", y eso despertó aún más el enojo del músico. "Aprendé a ganarte tu plata dignamente y no queriendo ensuciar a nadie. Sos una persona grande, no tenés dos dedos de frente", habría sido la respuesta del novio de la China Suárez.

