Piñón Fijo siempre se mantuvo al margen de las polémicas y su vida privada a resguardo del ojo público. Sin embargo, en las últimas jornadas, el payaso cordobés protagonizó miles de titulares tras la pelea que mantuvo con sus hijos, Sol y Jeremías.

Todo comenzó cuando Fabián Gómez, su nombre real, publicó una foto de su nieta y dio a entender que no tenía contacto. La nena es hija de Sol, quien compartió un fuerte comunicado tras los insultos recibidos en las redes debido a la acusación de su padre.

"Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner limite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibi ver a los nietos. Ante esta decisión de límites esperé algun gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió, NO APARECIÓ. Nació mi bebé y NO APARECIÓ. En julio León estuvo internado con una bronquiolitis aguda y tampoco APARECIÓ", dice Sol en una de las partes más fuertes del comunicado que publicó.

Piñón Fijo y familia: la polémica.

Por su parte, Jeremías indicó: "Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de cinco años, obviamente asegurándose de tapar y cuidar el suyo. Hoy su defensa es que "se le fue de las manos".

Tras las versiones cruzadas, Piñón hizo una conferencia de prensa y además publicó un comunicado: "Quiero pedir perdón por haber ocupado tanto espacio en estos días. Me avergüenzo. A los que nos abrazaron soñando en que recuperáramos la armonía y la calma, quiero decirles que no fue en vano. Los escuchamos, atendimos y aquí estamos, tratando de seguir sus valiosas directivas". Además, le suspendieron un show en Mendoza tras el escándalo.

