Wanda Nara se encuentra en el centro de la polémica luego de que una de sus exempleadas, Carmen, la haya acusado de abandonarla en su casa de campo sin alimentos y sin posibilidad de volver a la Argentina.

A Nara no le gustó para nada esta acusación y se defendió en redes. "Me parece rarísimo y me parece un montón, estoy super sorprendida. Siempre le pagué a Carmen", explicó le mediática, y aseguró que la empleada siempre tuvo a disposición una tarjeta de crédito para gastar entre 600 y 700 por mes en lo que ella quisiera.

Wanda decidió publicar fotografías de Carmen, su madre Nora Colosimo y ella, juntas, para demostrar que siempre era incluida en los planes, pero la mujer decidió ir a fondo y contar detalles de su vida junto a la botinera. Por eso, la rubia publicó un comunicado anunciando que iniciaría acciones legales contra ella.

La foto de Carmen junto a Wanda Nara y Nora Colosimo.

Ante esta situación, Carmen también se buscó un patrocinio jurídico, en este caso del letrado Alejandro Cipolla, quien llevará a la Justicia a Wanda por los malos tratos a su empleada. La exempleada acusa a Wanda de no tenerla legalizada y malas contestaciones de Mauro Icardi.

Video: el testimonio de Carmen contra Wanda Nara