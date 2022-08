No es novedad que algunos famosos decidan mudarse al exterior en distintos momentos de su carrera. Al igual que Susana Giménez, el Negro González Oro lleva tiempo viviendo en Uruguay y se muestra más que a gusto con su decisión, además de estar alejado de los medios sin apuro alguno.

Sin embargo, una declaración que realizó en las últimas horas despertó la atención ya que se refirió a sus compatriotas. "El Run Run del Espectáculo" de Crónica HD se refirió a sus palabras y compartieron el extracto de sus declaraciones en el programa "Mamás Felices", conducido por Andrea Chiarello, productora del ciclo de espectáculos.

.

Fiel a su estilo, el locutor se mostró sincero con su estadía en Uruguay. "Me banco estar solo y a veces la gente me aburre. Me cuesta mucho conocer gente", expresó en primer lugar sobre su presente. Sin embargo, sorprendió al hablar de los argentinos que pasan sus días en el país vecino.

El Negro González Oro, feliz en Uruguay.

"Trato de evitar juntarme con argentinos porque la conversación es la política, el país, la pobreza y terminamos todos amargados con mala energía. Lo que busco es tener la mejor energía posible", comentó.

Por último, el Negro González Oro confirmó que no tiene en sus planes regresar a Argentina: "No voy a volver. Todo lo que me proponen, ya lo hice y si me fui no fue para volver". Por el momento, se desconoce si regresará a trabajar en la radio, al menos desde Uruguay.

¡Mirá el video de El Negro Oro hablando de los argentinos por " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD!