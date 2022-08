El 29 de agosto falleció Yoo Joo Eun, una reconocida actriz coreana. Al parecer la exitosa artista decidió quitarse la vida a los 27 años y por ello dejó una carta explicando los motivos de su triste final. Fue su hermano quien compartió la noticia a través de las redes sociales.

"Joo Eun ha dejado este mundo para ir a un lugar cómodo. Para aquellos que tengan tiempo, por favor, despidan a Joo Eun en su camino. Según la última petición de Joo Eun, estoy compartiendo este mensaje", escribieron sus familiares en su cuenta de Instagram.

.

Asimismo, el medio "Soompi.com" logró acceder a la carta que había escrito Yoo Joo Eun antes de su muerte. "No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo", redactó la actriz.

Allí también hace referencia a que quiere que muchas personas asistan a su funeral para poder conocer a sus fanáticos, así como también poder ayudar a aquellos que se encuentren en una situación similar a la que vivió la artista.

La carrera de Yoo Joo Eun incluyó trabajos protagónicos en producciones como "Big Forest" y "Joseon Survival Period", entre otros..