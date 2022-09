Desde que Lali Espósito comenzó su "Disciplina Tour", la jurada de "La Voz Argentina" implementó el "Chape Tour", momentos en los que elegía besar a sus bailarines o a figuras invitadas, como la China Suárez o Nati Jota, y a partir de esto, habló a flor de piel sobre su bisexualidad y cómo le costó asumirlo.

"Me dí cuenta que yo me mentía un montón, yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban. Que me gustaban las minas o por ejemplo, que yo tenía una dualidad, como que siempre separaba 'sí, me gusta una chica pero yo me pongo de novia con un chabón", explicó la artista de 30 años en "Nadie Dice Nada".

.

A raíz de las declaraciones de la estrella, Florencia Peña la felicitó por haberse animado a hablar sin tapujos sobre su sexualidad: "Lali aceptó que también le gustan las chicas. Me encanta. Me lo imaginaba igual, eh".

Y cerró picante en "La Put... Ama": "Yo lo que le quiero decir a Lali, que la quiero y que a veces charlamos... que me tenga en cuenta. Porque yo soy libre, soy amorosa, no le voy a hacer ningún planteo, no le voy a traer problemas. Soy limpita, tengo buen aliento. Así que, que venga a chapar en vivo".

¡Mirá la divertida invitación que Florencia Peña le hizo a Lali Espósito!