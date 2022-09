" La Voz Argentina" llegó a su final con la victoria de Yhosva Montoya del equipo de Soledad Pastorutti por sobre Ángela Navarro del equipo de Lali Espósito. Tal como sucede habitualmente, hubo cierta polémica alrededor del resultado pero ambas coaches se mostraron contentas por el recorrido dentro del programa.

Sin embargo, un escándalo apareció cerca del equipo de Ricardo Montaner. Durante una de las emisiones finales, el cantante le solicitó a dos integrantes de su equipo que comiencen a llevarse bien. Finalmente, se conoció que Julia Ferrón había sido una de las implicadas, aunque esperó a ser eliminada para expresarse en contra del ciclo de Telefe.

.

Tras el cierre de la temporada, la cuenta de Twitter MundoFamososOk se refirió a la polémica ex participante. "Ahora que terminó "La Voz Argentina voy a mostrar todo lo que me contaron ex participantes y producción de lo mala persona que es", escribieron en primer lugar.

Fuerte acusación contra Julia Ferrón, ex " La Voz Argentina".

Además, revelaron un fuerte detalle de su estadia en el programa. "Su compañera de cuarto se tuvo que ir porque la hizo llorar del maltrato y del destrato a la producción", escribieron sobre Julia Ferrón, quien llegó a las semifinales dentro del equipo de Ricardo Montaner. Finalmente, Elías Pardal fue quien accedió a la última instancia pero quedó en cuarto lugar.