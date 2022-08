" La Voz Argentina" es el programa más visto de la televisión en la actualidad. Por esto mismo, genera mucha repercusión cada noticia alrededor de la competencia de Telefe y lo mismo ocurre con las declaraciones de ajenos al programa.

Para sorpresa de muchos, Leo García apuntó contra los jurados del reality. Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky son los encargados de evaluar a los participantes, aunque no tuvieron una buena mirada por parte del ex "El Hotel de los Famosos".

Durante un reportaje con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el cantante explicó: “Lo que pasa que a mi me parece es que si vos sos artista, no podés ser jurado, lo que pasa es que deben pagarles bien y es un buen curro, pero si sos artista podés estar ahí, tenés que estar arriba del escenario cantando”. Además, comentó que fue convocado para participar en "MasterChef Celebrity" y el "Bailando" pero rechazó dicho ofrecimiento.

Leo García apuntó contra " La Voz Argentina".

“Por el momento tengo buena salud y me puedo mantener con todo esto, tengo mucho para agradecer, no me parece importante La Voz Argentina, lo más picante que te puedo decir es que un artista tiene que estar en el escenario y no de jurado”, completó Leo García contra sus colegas que participan del programa de Telefe.

Lo cierto es que "La Voz Argentina" avanza sobre los knock-outs, por lo que faltan cada vez menos semanas para llegar a la final. Mientras tanto, los integrantes del jurado se muestran enfocados en encontrar la voz ideal para quedarse con el certamen.